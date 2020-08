Arnasco: sabato prossimo appuntamento alla cooperativa olivicola per ‘L’Arnasca dalle origini ad oggi'

Si aprirà sabato prossimo alle 17 il prestigioso riconoscimento che fa da fiore all’occhiello all’attività della Cooperativa olivicola di Arnasco, fondata nel 1984, con oltre 300 soci e una produzione di eccellenza di olio extravergine di oliva biologico, una “star” in bottiglia dal gusto delicato ed effetti benefici per la salute.

Quest’anno il tema sarà ‘L’Arnasca dalle origini ad oggi'. “Siamo ormai a 30 anni di gestione del territorio dell’Arnasca - spiega Luciano Gallizia, fondatore e anima della Cooperativa Olivicola, di cui è presidente da oltre trent’anni - un progetto molto importante per la Cooperativa Olivicola di Arnasco e per i suoi soci, abbiamo creduto nell’agricoltura biologica e nella biodiversità nella coltivazione dei nostri oliveti, durante questi anni il nostro credere e la nostra passione ci hanno fatto ottenere un olio unico, che premette a chi lo acquista di conoscere la sua storia, il suo terroir attraverso la tracciabilità di filiera. Il programma della manifestazione, che quest’anno, data la necessità di rispettare le normative dell’attuale emergenza sanitaria, si svolgerà all’aperto presso la frazione Bezzo in piazza Santi Cosma e Damiano ad Arnasco, tocca diversi aspetti di un’attività che unisce tradizione e sostenibilità ambientale”.

Dopo l’apertura del Convegno “L’arnasca dalle origini ad oggi, aspetti storici ed Agronomici” a cura del Presidente della Cooperativa Luciano Gallizia e del Tecnico Agronomo Tommaso Bodini, si terrà alle ore 18:00 lo spettacolo teatrale a cura di Pino Petruzzelli “Scuola dei Muretti a secco” ambientato direttamente sul campo scuola della Cooperativa, Liguria tra arte, poesia e musica, lo stesso artista spiega che “con questo spettacolo dobbiamo godere del bello che abbiamo a portata di mano e che, incredibilmente, troppe volte ci lasciamo sfuggire: l’arte dei muretti a secco, patrimonio immateriale dell’Unesco”.

A seguire l’assegnazione dei premi Gianni Alberti e L’Arnasca d’Argento 2020. A fine giornata aperitivo ‘quasi cena’ nel castello di Bezzo, La Terrazza sulla Piana, una degustazione di prodotti tipici a vista uliveti e mare Viste l’emergenza sanitaria è obbligatoria la prenotazione al numero 0182 761178 o alla mail info@coopolivicolarnasco.it.