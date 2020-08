Vallebona: è la 29enne Ilenia Sofrà la donna arrestata stanotte per il tentato omicidio del compagno

E’ stata portata in carcere a Pontedecimo, la 29enne Ilenia Sofrà, la donna di Bordighera arrestata questa notte dai Carabinieri, dopo aver tentato di uccidere il compagno 40enne (residente a Soldano) con cui vive a Vallebona, in località Madonna della Neve. I due da poco si erano trasferiti in zona ed il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte nella casa sulle colline vicino al paese. Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme per aver sentito delle urla arrivare dall'abitazione.

La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è giunta sul posto insieme all’ambulanza del 118, constatando come la persona ferita si trovasse, cosciente, sulle scale dell’abitazione. L’aggressione, avvenuta nella camera da letto, sembra scaturire da motivi ricadenti nel rapporto di coppia. L’uomo è stato colpito da un fendente inferto al petto con un coltello da cucina ed è stato trasferito all’Ospedale.

Pare che il tutto sia stato scaturito da una normale lite tra conviventi poi degenerata con l'accoltellamento dell'uomo che, al momento, è ricoverato in gravi condizioni al San Martino di Genova, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.