Sanremo: il Comune finanzia con 60 mila euro una serie di iniziative promozionali in Italia e all’estero

Durante l’ultima riunione di giunta l’amministrazione comunale di Sanremo ha approvato un finanziamento da 60 mila euro per una serie di iniziative promozionali che porteranno il nome della città in giro per l’Italia e all’estero.

Oltre 17 mila euro sono stati assegnati all’agenzia web ‘Rebeldigital’ per la campagna promozionale ‘Sanremo Live&Love’ che toccherà nelle prossime settimane Svizzera, Germania, Francia, Olanda e Belgio. Alla Rai, invece, andranno circa 15.500 euro per la pubblicazione del video promo sui canali di Rai Pubblicità, RaiPlay e YouTube in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Roma e Campania dal 22 agosto al 15 settembre.

Anche il Consorzio Forestale di Monte Bignone avrà un contributo di circa 24 mila euro per lo sviluppo e la promozione dell’offerta outdoor con attenzione all’attività di trekking e mountain bike oltre alla produzione di mappe e cartine emozionali. Infine sono stati assegnati 2.400 euro all’Associazione Guide Turistiche della Liguria per un progetto che preveda itinerari originali da proporre alle strutture ricettive alberghiere con partenza dal centro cittadino.