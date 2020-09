Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 31 AGOSTO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

VENTIMIGLIA



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670

BORDIGHERA

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)



ENTROTERRA

COSTARAINERA



11.00. ‘Nuova vita per l'ex Ospedale Sanatoriale G. Barellai’: conferenza con il Presidente Regione Liguria Giovanni Toti e con l'assessore Urbanistica e Pianificazione Territoriale Marco Scajola. Sala consiliare Comune

PORNASSIO



15.30. Escursione ‘Mendatica e i pascoli – Le Cascate dell’Arroscia con la guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo a Pornassio oppure in piazza della Chiesa di Mendatica alle ore 16, info 337 1066940

WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 1° SETTEMBRE

SANREMO

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (tutti i martedì sino all’8 settembre)

BORDIGHERA

18.30 & 19.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Cardio/tono (strong) (h 18.30) + Kick boxing (h 19.30). Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Baby dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA



8.00-9.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

FRANCIA

MONACO

21.30. Per i 50 anni Teatro del Fort Antoine, ‘Bright Shadows’: concerto di Anne Paceo. Fort Antoine (più info)





MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

SANREMO

18.00. Per la rassegna letteraria ‘Magicamente…la Pigna!’ a cura del CIV La Pigna Antico Borgo, incontro dal titolo ‘I Libri nati nella Pigna’ con la Casa Editrice Lo Studiolo ed i suoi Autori: Freddy Colt, Fabio Barricalla, Marco Innocenti e tanti altri. Ex oratorio di Santa Brigida, prenotazione al numero 338 4477160

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Pilates (h 9.15) + Tone Up (h 10.15. Rotonda di Sant’Ampelio

16.30. Escursione da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia: nel palmeto, percorrendo il ‘beodo’ restaurato, e poi passando accanto al torrentello in un ambiente da giungla amazzonica, per poi giungere del delizioso borgo di Sasso (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423

17.00. Per ‘Autunno al Museo Bicknell’, ‘2 settembre 1470 - 2 settembre 2020 - 550 anni di storia e vita di Bordighera’: conferenza a cura della prof.ssa Anna Maria Cerlolo Verrando. Interviene l’ing. Giuseppe E. Bessone (USL). Giardino del Museo Clarence Bicknell, ingresso libero su prenotazione 0184 263601

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Balli Caraibico alla Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

CERVO

20.00. Escursione notturna intorno a Cervo accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo a Cervo, info 338 7718703

ENTROTERRA

SAN BIAGIO DELLA CIMA



21.15. Per gli ‘Itinerari di letteratura’, ‘Mandali su alla prima notte di luna’: itinerario in luna piena nel parco Biamonti, con lettura di testi tratti dai libri di Francesco Biamonti (20 posti su prenotazione). Ritrovo presso la chiesa dell’Annunziata di San Biagio della Cima, info 389 9954834

VALLEBONA



21.00. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Pranzo di ferragosto’ di Gianni Di Gregorio. Piazza XX Settembre (dell’oratorio), ingresso libero



GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE

SANREMO

16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Magicamente…la Pigna!’ a cura del CIV La Pigna Antico Borgo, appuntamento dedicato particolarmente ai giovani, ai progetti di cooperazione internazionale, allo sviluppo etico dei territori. In collaborazione con l’Associazione Angeli di Pace. Ex oratorio di Santa Brigida, prenotazione al numero 338 4477160

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Johann Sebastian Bach Classico e… Jazz’. Direttore: Giancarlo De Lorenzo. Violino: Ettore Pellegrino. Villa Ormond (più info)

IMPERIA

20.30. Serata in Filoanimazione condotta dallo showman Gianni Rossi. Calata Cuneo ad Oneglia

VENTIMIGLIA



17.00. Per la rassegna ‘Libri al Museo’, Enzo Barnabà presenta il suo libro ‘Il sogno babilonese. Lo Chateau Grimaldi, la Belle Epoque e la Riviera’ con la prefazione di Daniela Gandolfi. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, prenotazione 0184/351181

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Risveglio musicale (h 9.15) + acquagym (h 10.15). Spiaggia libera dell’Arziglia

19.00 & 20.45. Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Lady fitness (h 19) + Baby dance (h 20.45). Rotonda di Sant’Ampelio

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



TAGGIA ARMA

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: proiezione film d’animazione ‘Hotel Transylvania 2’. Parcheggio Lentisco, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA



8.00-9.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

18.00-19.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

ENTROTERRA

CIVEZZA

16.00. ‘Trekking urbano, ulivi e respirazione guidata’ con Marina Caramellino. Ritrovo nella piazza della chiesa, prenotazioni al 337 1066940 (info)



PIGNA



17.30. ‘Omaggio a Libereso’: presentazione dei libri di Libereso Guglielmi con l'autore Claudio Porchia + aperitivo e cena a tema preparata dalla chef Elisa Littardi (30 euro bevande escluse). Agriturismo Le Caprette del Parco, Regione S. Tommaso 12, info e prenotazioni: 335-5933440



VENERDI’ 4 SETTEMBRE

SANREMO

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



17.00 & 19.00. Per ‘Solea, festival della letteratura del Mediterraneo’, ‘Sanremo Tenebra - Ombre tra i caruggi’: spettacolo itinerante di Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo ispirato al libro ‘Sanremo segreta’ di Romano Lupi e Riccardo Mandelli (10 euro). Villa Ormond (spettacolo a posti limitati), prenotazioni QUI

18.00. Per la rassegna letteraria ‘Magicamente…la Pigna!’ a cura del CIV La Pigna Antico Borgo, ‘Destinazione Ravensbruck’: le Autrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise dialogano con Daniela Cassini e con la giornalista Anna Maria Castellana. Letture a cura di Loredana de Flaviis, attrice del Teatro dell'Albero. Ex oratorio di Santa Brigida, prenotazione al numero 338 4477160



18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

21.30. ‘Solea, festival della letteratura del Mediterraneo’, ‘Se una notte d'estate’: Mariangela D’Abbraccio legge pagine di Italo Calvino. Dialoghi e approfondimenti a cura di Alessandra Chiappori (locandina). Villa Ormond, prenotazioni QUI

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio (fino al 13 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. ‘Street Food’ di Fiori Eventi con le migliori specialità del cibo on the road, nazionali e internazionali e con momenti di svago e le migliori birre artigianali. Lungomare, fino al 6 settembre

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: proiezione film d’animazione ‘Le avventure di Tin Tin. Il segreto dell'unicorno’. Piazza Chierotti, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

ENTROTERRACIPRESSA

16.00. Escursione tra le chiese e torri’ con Barbara Campanini. Ritrovo piazza della chiesa, prenotazioni 346 7944194 (info)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

21.00. Per gli ‘Itinerari di letteratura’, presentazione de ‘Il primo giorno d’autunno al mondo’ di Stefano Costa (ed. Il Saggiatore), Terrazza del centro polivalente ‘Le rose’, info 389 9954834

FRANCIA

MONACO

21.30. Per i 50 anni Teatro del Fort Antoine, ‘Conseil de classe’ di e con Geoffrey Rouge-Carrassat della Compagnia La gueule ouverte. Fort Antoine (più info)



SABATO 5 SETTEMBRE

SANREMO



17.00 & 19.00. Per ‘Solea, festival della letteratura del Mediterraneo’, ‘Sanremo Tenebra - Ombre tra i caruggi’: spettacolo itinerante di Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo ispirato al libro ‘Sanremo segreta’ di Romano Lupi e Riccardo Mandelli (10 euro). Villa Ormond (spettacolo a posti limitati), prenotazioni QUI

17.00. Cerimonia di consegna del Gran Premio Internazionale ‘Casinò’ di Sanremo 1905’ agli scrittori Gennaro Sangiuliano e Bruno Morchio. Gran cerimoniere, il giornalista scrittore Mauro Mazza affiancato da Matteo Moraglia, Carlo Sburlati e Marzia Taruffi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero seguendo le normative anti covid

18.30. Per la rassegna letteraria ‘Magicamente…la Pigna!’ a cura del CIV La Pigna Antico Borgo, incontro con la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi che presenta la sua ultima fatica ‘Le incredibili Curiosità di Genova - Uno sguardo su più di mille anni di storia della Superba’(Ed. Newton Compton). Dialoga con l’autrice la giornalista de Il Secolo XIX Milena Arnaldi. Ex oratorio di Santa Brigida, prenotazione al numero 338 4477160

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

21.30. ‘Solea, festival della letteratura del Mediterraneo’, ‘Racconti neri e altre storie di Pepe Carvalho’: serata di chiacchiere, emozioni e letture delle opere di Vázquez Montalbán a cura dell’attore Fabio Troiano + interventi musicali del contrabbassista Roberto Bonazinga, e gli approfondimenti condotti dal giornalista Marco Vallarino. Con Antonella Viale, Hado Lyria e Andrea Cappi. Modera Marco Vallarino (locandina). Villa Ormond, prenotazioni QUI

IMPERIA



21.15. Per la Rassegna Letteraria “Un Libro aperto’, incontro con Francesco Vatteone. Evento a cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA



17.00. Presentazione guida ‘In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia’ di Danila Allaria e Ivano Ferrando con descrizione dei percorsi che hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della ‘Ferrovia delle Meraviglie’. Biblioteca Aprosiana

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. ‘Street Food’ di Fiori Eventi con le migliori specialità del cibo on the road, nazionali e internazionali e con momenti di svago e le migliori birre artigianali. Lungomare, fino al 6 settembre



21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: proiezione film d’animazione ‘Big Eyes’. Piazza Santisima Trinità, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Sull'Onda di Settembre 2020’: 9ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del centro cittadino, anche domani

18.00. Tradizionale Notte Bianca di inizio settembre a tema ‘Film Famosi’: street food a cura di bar e ristoranti + happy shopping nei negozi + stand con prodotti particolari, tipici e hobbistica + musica. Vie del centro cittadino, ingresso libero

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. Proiezione immagini sulla natura della Valle Argentina a cura dell’associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Giardin du Prevosu

VALLEBONA

9.30. ‘FotografiAMO Vallebona - Dalla pellicola allo smartphone’: ‘esperienza fotografica analogica di 3 giorni alla portata di tutti organizzata da Saverio Chiappalone. Ritrovo da ‘u fögu’ in piazza Marconi, anche domani, info 347 6094033

DOMENICA 6 SETTEMBRE

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

21.30. ‘Solea, festival della letteratura del Mediterraneo’, monologo teatrale ‘Porto a porto - Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco’ di e con l’attrice Marina Senesi. Regia di Cristina Pezzoli (locandina). Villa Ormond, prenotazioni QUI

BORDIGHERA



8.00-19.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato, provenienti non solo dalla provincia, ma anche dal Piemonte e dalla vicina Francia (ogni prima domenica del mese). Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. Ultimo giorno dello ‘Street Food’ di Fiori Eventi con le migliori specialità del cibo on the road, nazionali e internazionali e con momenti di svago e le migliori birre artigianali. Lungomare

11.00-14.00. Super Jump: master class di trampolino elastico con la partecipazione di Davide Tumiotto, Master Trainer e braccio destro di Jill Cooper. Piazza Chierotti, info e iscrizioni 345 3876003

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

7.00. 66ª edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso, ingresso libero

8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena

9.00. Gara Open di pesca a traina organizzata dal Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina, non valevole per la qualifica dei campionati italiani. A cura del Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina. Porticciolo turistico, info ed iscrizioni: 347 2605967

9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

9.00-19.00. ‘Sull'Onda di Settembre 2020’: 9ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del centro cittadino

ENTROTERRA

BADALUCCO



7.30. Escursione da Badalucco a San Salvatore a cura dell’associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Partenza da Piazza Duomo (pranzo al sacco)

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Liguria delle Arti, Franco Boggero, storico dell’arte, racconta la Chiesa di San Giovanni Battista, l’Oratorio di San Bernardino e Santa Croce e gli affreschi dei fratelli Biazaci da Busca. Pino Petruzzelli legge Camillo Sbarbaro, Giorgio Caproni, Francesco Biamonti, Pino Petruzzelli. Musica a cura della Pro Musica Antiqua di Savona Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero (più info)

DOLCACQUA

16.30. Passeggiata dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere con visita a Palazzo Luigina Garoscio e alla Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine, degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (visita guidata e degustazione 10 euro a persona). Prenotazione obbligatoria entro le 16.30 del giorno precedente al 337 1004228 (ogni prima domenica del mese)



LUCINASCO



16.00. ‘Concerti sul Lago’: musiche medievali originali per flauto dolce, arpa Celtica e voce solista a cura dell’ensemble ‘The Chaucer Songbook’ formato da Nicoletta Bracco, Marcella Grossi, Cristina Rovaldi. Chiesa di Santo Stefano, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

17.00. 15° Festival Internazionale di Organo: Cine-concerto ‘Metropolis’ di Fritz Lang, 1927 con Jean-Baptiste Dupont, improvvisazione all’organo (più info). Alle 16, conferenza ‘Gli organi di Monaco’ di Claude Passet (più info). Cattedrale di Monaco



