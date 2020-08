Vela: grande successo per lo Yacht Club Sanremo in questo week end

Grande successo per lo Yacht Club Sanremo in questo week end: terminato il Campionato Europeo 5.5 con grandi soddisfazioni, all’Italiano ORC, a Gaeta, Sarchiapone Fuoriserie, la barca portacolori dello Yacht Club Sanremo, si aggiudica il secondo posto del podio; mentre al Campionato Mondiale Melges 32 a Villasimius, in Sardegna, la barca tedesca La Pericolosa, con a bordo Vittorio Zaoli e Michele Gregoratto, entrambi dello Yacht Club Sanremo, si aggiudica un bellissimo secondo posto.

Prossimo appuntamento per lo Yacht Club Sanremo dal 10 al 13 settembre con il Campionato Italiano 420, a Marina degli Aregai, con la partecipazione di 80 barche.