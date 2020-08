Il Sanremo Rugby festeggia i 10 anni di attività con l'amichevole tra Valorugby Emilia e Monaco (Foto e Video)

Per il suo decimo compleanno il Sanremo Rugby del presidente Emanuele Capelli si è regalato una giornata di grande sport sul campo di Pian di Poma. Amichevole di lusso ieri sera tra il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby in un match che ha divertito gli appassionati e contribuito ai festeggiamenti per l'importante traguardo del sodalizio matuziano.

La giornata si è aperta con la donazione della targa di Regione Liguria da parte dell'assessore regionale allo Sport, Gianni Berrino, e con il saluto del neo assessore allo Sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi. Presenti anche i consiglieri Sara Tonegutti, Lorenzo Marcucci e l'esordiente Paolo Masselli. Poi spazio alla competizione, con le due squadre in campo che non si sono risparmiate nonostante il test amichevole. Alla fine ha prevalso il Valorugby in un clima generale di grande agonismo e di massimo rispetto dell'avversario, in piena filosofia rugbistica.

Il Sanremo Rugby nasce dieci anni fa in un mix di passione per la palla ovale e voglia di far conoscere e diffondere i suoi valori. Nel corso degli anni la società è andata crescendo evolvendosi dal punto di vista strutturale sino ad affacciarsi al grande rugby internazionale. Come tutte le cose importanti i risultati arrivano a piccole tappe: da un'idea quasi astratta nata nel 2009 oggi il Sanremo Rugby dispone di uno fra i più importanti impianti sportivi della regione, in continua evoluzione, situato in una posizione suggestiva tra le spiagge della città e la sua pista ciclabile: un impianto che oggi viene valorizzato per una nuova formula turistica che si lega a sport e benessere.

Fotogallery di Tonino Bonomo