Al Campionato Italiano Major Enduro 2020, ottimo secondo posto per Dall'Ava nella categoria Expert 450

Si è svolta domenica 30 agosto a Matelica (MC) la prima prova del Campionato Italiano Major di Enduro dopo uno stop lungo ben 10 mesi, finalmente la Federazione Motociclistica Italiana con la collaborazione del moto club Matelica è riuscita ad organizzare una gara degna di un tricolore così prestigioso.

270 piloti iscritti nelle varie classi pronti a darsi battaglia su un giro di circa 60 kilometri da percorrere tre volte con due prove speciali molto belle ma anche molto impegnative.

La prova in linea, ovvero quella nel bosco di oltre 6 minuti si snodava in un tratto collinoso abbastanza impegnativa e molto spettacolare, che ha messo a dura prova le capacità dei partecipanti, la seconda prova speciale invece si sviluppava per 5km in una prato fettucciato. Le condizioni meteo però hanno giocato un ruolo determinante, un cambio improvviso delle perturbazioni aspettate per le 17.00 si sono invece riversate sulla zona di gara alle 10:30 costringendo gli organizzatori ad un doppio impegno tra gestire la gara e modificare il percorso dal secondo giro in poi. Con la pioggia il fettucciato si è rivelato una trappola per molti, mentre nella prova in linea nei momenti di forte pioggia il maggiore problema era la visibilità. Folta la partecipazione dei sanremesi in gara. Uno su tutti Davide Dall’Ava (KTM) Moto Club Enduro San Remo Team DRT POWERSPORTS che nella categoria Expert 450 in una rocambolesca giornata lo ha visto risalire dalla sesta alla prima posizione per poi terminare secondo a soli 4” secondi dal vincitore di giornata Brisigotti (TM) peccato per la perdita della leadership di giornata ma un’ottima posizione per giocarsi fino all’ultimo il campionato.

“È stata una giornata dura, sabato ci siamo fidati troppo delle previsioni e ho voluto azzardare con una gomma anteriore che sul terreno asciutto del fettucciato avrebbe dovuto aiutarmi ma purtroppo le precipitazioni sono arrivate molto prima e quindi nella linea andavo bene lo stesso ma nel fettucciato ero sempre sulle uova“.

Buon risultato anche per Marco Lagorio (Beta) l’alfiere del Moto Club San Remo anche se un po’ arretrato nella classifica assoluta ha terminato secondo nella categoria Veteran 2tempi. Nono Walter Ludi (Beta) M.C. Enduro San Remo nella categoria Master 300, giornata negativa invece per un’altro alfiere dell’Enduro San Remo Emiliano Ramoino costretto al ritiro per una caduta fortunatamente senza conseguenze nella quarta prova speciale . Ottimo risultato per il Team DRT POWERSPORTS che ha piazzato gli altri suoi piloti entrambi sul secondo gradino del podio Alessandro Rizza ( KTM) M.C Sebino nella Master 250 2T e Matteo Guastini nella Expert 250 4T M.C.Sarzana. Prossimo appuntamento con l’Italiano Major a Enego (VI) il 25 ottobre.