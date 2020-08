Serata di festa e divertimento ieri con “Colorado on the Road”, lo spettacolo che vede in scena i comici Gianpiero Perone, Max De Rosa e Mauro Villata, evento organizzato da Luca Cavalcante.

Al ristorante pizzeria 'Mareggiata' hanno messo in scena tanti sketch del loro repertorio tra l'apprezzamento e gli applausi del pubblico presente.