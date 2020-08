Imperia: finisce con l'auto in un dirupo, salvata da Vigili del Fuoco, Polizia e 118 (Foto)

È uscita fortunatamente illesa la donna che questa mattina è finita con l'auto in un dirupo in zona Clavi, vicino allo sferisterio.

Per cause da accertare l'auto è precipitata a bordo strada per diversi metri. Stando ad alcune testimonianze pare che l'incidente possa essere avvenuto ben prima del ritrovamento della vettura da parte di un passante che ha poi chiesto l'intervento dei soccorsi.

La donna è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale per poi essere affidata alle cure del personale della Croce Bianca di Imperia. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi ed è stata trasportata all'ospedale in codice 'giallo'.