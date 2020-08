Coronavirus: crescono i contagi in tutta Europa, ipotesi tamponi al confine Italia-Francia

La crescita quotidiana dei nuovi contagi da Coronavirus in tutta Europa è ormai un dato di fatto. Per questo i vari Stato hanno allo studio una serie di misure per tutelarsi soprattutto in relazione alla circolazione transfrontaliera.

Si fa quindi sempre più concreta l’ipotesi dell’istituzione del tampone al confine Italia-Francia. Un controllo bilaterale per bloccare in principio chi risultasse positivo. Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: “C’è già un’interlocuzione avviata da ministro della Salute, Roberto Speranza, con il governo francese. Si sta valutando il tema della reciprocità. Non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, cioè tamponi di controllo in andata e uscita. Io credo che questa possa essere una scelta che tutela”.