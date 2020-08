Sanremo: nuova scuola al Mercato dei Fiori, l’obiettivo è essere pronti per il 14 settembre. Donzella “Sarebbe un ottimo risultato”

Manca sempre meno all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e il Comune sta lavorando senza sosta per garantire gli spazi necessari alla ripartenza. Grande attenzione, in particolare, sul Mercato dei Fiori dove troveranno casa i ragazzi dell’istituto turistico e degli istituti tecnici prima ospitati alla ‘Pascoli’ di corso Cavallotti.

L’obiettivo del Comune e dei tecnici è quello di essere pronti per il 14 settembre data fissata dal Ministero per l’inizio del nuovo anno scolastico. Anche se, come noto, sono ancora tante le incognite sulle modalità di ritorno tra i banchi. Nel frattempo la ditta sanremese ‘EdilFera’ sta lavorando senza sosta per la compartimentazione interna delle aule e non si ferma anche l’intervento per il ripristino della copertura. Entusiasta l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella. “Sarebbe un ottimo risultato” commenta Donzella in merito all’ipotesi di fine lavoro proprio per il 14 settembre.

Gli studenti che hanno perso la ‘Pascoli’ troveranno al Mercato dei Fiori quello che, nelle intenzioni dell’amministrazione, potrebbe diventare negli anni un vero polo scolastico, un campus decentrato per concentrare gli istituti in una zona facilmente raggiungibile anche per la vicinanza allo svincolo dell’Aurelia Bis.