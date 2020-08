In provincia di Imperia record di auto Euro 0: sono quasi 12 mila, il 9,32% di quelle in circolazione

Imperia si classifica all'ultimo posto in regione per il numero di auto Euro 0 ancora in circolazione. Un primato non certo onorevole per una provincia che ha sempre fatto dell'ambiente una delle proprie peculiarità nella promozione turistica nazionale e internazionale.

Secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella provincia di Imperia risultano ancora iscritte 11.920 automobili Euro 0, corrispondenti al 9,32% del totale vetture ad uso privato registrate; la provincia risulta essere l’area della Liguria cona la percentuale più alta di vetture Euro 0 sul totale auto ancora registrate.

E il quadro si incupisce ulteriormente se si allarga l’analisi. Considerando le automobili Euro 0-1-2-3 si arriva, in totale, a 45.926; vale a dire che più di 1 auto su 3 potenzialmente in strada nella provincia di Imperia (35,90%) ha 15 anni o più di anzianità.

Considerando tutta la Liguria, come sono distribuite a livello provinciale le auto Euro 0? Se si guarda al rapporto percentuale, la maglia nera della regione spetta alla provincia di Imperia, dove le auto Euro 0 sono 11.920, vale a dire il 9,32% del totale auto registrate. Alle spalle di Imperia si trova la provincia di Savona, dove l’8,16% delle vetture appartiene alla categoria Euro 0 (13.972 veicoli) e quella di Genova (7,03%, 29.996). Chiude la classifica regionale la provincia di La Spezia, che, con una percentuale di 6,87%, risulta essere anche l’area ligure con il minor numero di veicoli Euro 0 (8.970).