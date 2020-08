Ventimiglia: Afi Frontalieri “Sotto il cavalcavia che porta a San Secondo c'è uno schifo totale”

Afi Frontalieri interviene in merito alla situazione attuale sotto al cavalcavia che porta a San Secondo.

Scrivono dall'associazione: “Quello che sta succedendo a Ventimiglia, sotto il cavalcavia che porta al quartiere San Secondo che attraversa la ferrovia a due passi dalla stazione, è da definirsi ignobile e uno schifo totale. Decine e decine di extra comunitari che bivaccano sui binari senza sosta ormai da diverse settimane, tra cumuli di immondizia sparsi per qualche centinaio di metri lungo i binari inoltre, questo tratto di ferrovia, è confinante con un parcheggio pubblico, molto utilizzato. Dalle abitazioni circostanti, si assiste a spettacoli indecenti ed indecorosi, senza nessun ritegno ed alle luce del sole senza un minimo di decoro costoro, espletano con noncuranza i loro bisogni corporali. Ma il vero dilemma che ci assale: i dirigenti delle ferrovie, si sono accorti di questa situazioni? Sino a quando eventualmente, dovremmo sopportare questa vergogna e degrado? Le autorità preposte (amministrazione comunale, ferrovie, forze dell’ordine, ecc. ecc.), sono consapevoli di questo degrado che è anche un pericolo, per l’igiene pubblica? Quando le autorità preposte, si decideranno ad intervenire prima che la situazione degeneri? Aspettiamo delle risposte e soluzioni, rapidamente”.