Elezioni regionali: il Consigliere di Imperia Orlando Baldassarre sostiene la candidatura di Luigi Sappa

“Nel dare il mio sostegno al nostro candidato Luigi Sappa presidente della Polis (che aggrega al suo interno varie liste civiche cittadine) insieme a Forza Italia e Liguria Popolare a sostegno del Presidente Toti, vorrei rispondere alle domande che mi sono state rivolte, e ad una in particolare: ‘perché votare Sappa’?"

Interviene in questo modo Orlando Baldassarre, consigliere comunale della lista civica di Imperia, 'Area Aperta'. "La mia risposta - prosegue - è perché innanzitutto è stato Presidente della nostra Provincia e Sindaco di Imperia per ben 2 mandati e quindi conosce i bisogni e le problematiche che assillano la nostra Provincia e proprio per questo sa come muoversi per risolverli. Perché grazie alla squadra che lo sostiene con un 'fuoriclasse’ della politica nazionale come il nostro Claudio Scaiola di cui vediamo i risultati ottenuti in due anni di amministrazione della città, si trasferisca in Regione la stessa determinazione, perché porti a Genova in Regione le problematiche infrastrutturali che affliggono la nostra costa occidentale che sono: l'Aurelia bis che da Arma vada sino ad Alassio, si faccia la galleria Armo-Cantarana per avvicinare la Liguria al Piemonte, l'Albenga-Carcare-Predosa che si interseca sia con l'autostrada Torino-Savona e sia con la Gravellona-Voltri per avvicinare la Lombardia, la Svizzera e la Germania alla nostra costa e che finiscano le code interminabili che vediamo adesso. Abbiamo la possibilità di accedere agli aiuti economici che vengono dall'Europa grazie al recovery fund, bisogna farsi ‘ascoltare’, perché tutto questo si realizzi. Sono opere importanti per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. E Luigi Sappa è uomo che unisce, concreto, di sostanza e capacità legato alla tradizione e alla nostra cultura dell'entroterra imperiese. Tutto questo mi induce a sostenere e votare Luigi Sappa per rappresentare in Regione le nostre esigenze e risolverle. I giorni 20/21 settembre votiamo Luigi Sappa!”