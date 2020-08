Pallanuoto. Confermati gli allenatori delle giovanili Enrico Gerbò e Nicola Rosso

Gli ultimi tasselli del roster allenatori della Rari Nantes Imperia sono stati fissati: Enrico Gerbò e Nicola Rosso sono stati confermati sulle panchine delle squadre giovanili.

Enrico Gerbò, genovese classe 1952, guiderà la squadra Under 16 maschile (categoria che ha sostituito la Under15).

Nicola Rosso, da pochi giorni diventato papà della piccola Linda, è stato confermato alla guida degli Under14 (classe che ha preso il posto degli Under 13).

Con le conferme delle guide della pallanuoto giovanile maschile, si completa il roster allenatori del settore agonistico. Le squadre, nei prossimi giorni, si raduneranno per cominciare la nuova stagione.