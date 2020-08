Calcio dilettantistico: da lunedì prossimo scattano gli incontri tra i club e il Comitato Regionale Ligure

L'approfondimento sul protocollo, emanato lo scorso 10 agosto per la ripresa dell'attività giovanile e dilettantistica, sarà al centro degli incontri tra il Comitato Regionale Liguri e le società liguri.

Il presidente Ivaldi e i suoi collaboratori si recheranno da lunedì prossimo in ogni delegazione, con il seguente calendario.

Delegazione IMPERIA

Lunedì 31 AGOSTO 2020, ore 18.00 c/o Campo Sportivo “PIAN DI POMA” Corso Marconi – Sanremo (IM)

Lunedì 31 AGOSTO 2020, ore 20,30 c/o Campo Sportivo “F. Salvo” Regione Perine Piani – Imperia

Delegazione CHIAVARI

Martedì 01 settembre 2020 ore 18.30 c/o Campo Sportivo “RIBOLI” VIA RIBOLI, 55 – LAVAGNA (GE)

Martedì 01 settembre 2020 ore 21.00 c/o Campo Sportivo “RIBOLI” VIA RIBOLI, 55 – LAVAGNA (GE)

Delegazione GENOVA

Giovedì 03 SETTEMBRE 2020 ore 18.00 c/o Campo Sportivo “FERRANDO G.B. (BACICCIA)” VIA PRA’, (LIT. FASCIA DI RISPETTO) – GENOVA (PRA’)

Giovedì 03 SETTEMBRE 2020 ore 21.00 c/o Campo Sportivo “F.M. Boero” VIA DI PINO, 35 R – GENOVA

Delegazione la SPEZIA

Venerdì 04 SETTEMBRE 2020, ore 18.00 Società ZONE SARZANA E VAL DI MAGRA c/o Campo Sportivo “M. LUPERI” VIA PARADISO 20 – SARZANA (SP)

Venerdì 04 SETTEMBRE 2020, ore 21.00 SOCIETA' ZONE LA SPEZIA E VAL DI VARA c/o Campo Sportivo “a TANCA” VIA LUNIGIANA – LA SPEZIA

Delegazione SAVONA

Lunedì 07 SETTEMBRE 2020 – ORE 18.00 c/o CAMPO SPORTIVO “G. ELLENA” Viale SILVIO AMICO – LOANO (SV)

Lunedi 07 SETTEMBRE 2020 – ORE 21.00 c/o CAMPO SPORTIVO “RUFFINENGO” Corso Svizzera Loc. Legino – 17100 SAVONA