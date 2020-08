Regionali: questa mattina Marco Scajola in giro per Imperia tra amici e sostenitori

L’Assessore Marco Scajola questa mattina ad Imperia ha partecipato alla celebrazione del matrimonio di una coppia di amici e di seguito ha effettuato un giro nel centro di Oneglia per un confronto con i concittadini.



Sulla sua pagina Facebook l’Assessore Marco Scajola scrive: ”Dopo aver salutato i miei amici neo sposi, un giro per il centro di Imperia Oneglia. Parlare con la gente, con gli operatori economici, un contatto costante, mai mancato, per lavorare insieme!”.