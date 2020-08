Regionali: prosegue con entusiasmo la campagna elettorale dei ‘Sappa’s boys”. Grande affluenza ai banchetti a Imperia Oneglia

È proseguita anche con oggi, con grande entusiasmo, la campagna elettorale da parte della squadra “Sappa’s Boys”, chiamata così dallo stesso Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale, che con loro sta mettendo in atto una serie di incontri a tappeto su tutto il territorio provinciale. Presenti anche alcuni amministratori locali e il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Angelo Dulbecco.

Ai banchetti organizzati questa mattina a Oneglia, in occasione del mercato settimanale, si è registrata una folta affluenza di cittadini, convinti della necessità di dover avere in Regione una persona della competenza e della caratura di Luigi Sappa. Che si appresta ad essere non un semplice consigliere regionale, ma un vero e proprio punto di riferimento per il Ponente ligure.

«Sappa è la persona di cui abbiamo bisogno in Regione, un uomo del fare e non delle chiacchiere» hanno commentato in molti, evidenziando le doti umane e amministrative ampiamente dimostrate da Luigi Sappa nel corso dei suoi mandati da sindaco di Imperia e da presidente della Provincia.