Elezioni regionali: Ferruccio Sansa presenta la coalizione a Imperia, priorità sulla sanità e la lotta alle mafie (Foto e video)

"Primo obiettivo, portare le cure vicino alle persone" e "la lotta alle mafie deve essere uno dei primi punti", questo è il pensiero di Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza di Regione Liguria. Ne ha parlato stasera alla Baia Salata di Imperia, in occasione della presentazione della coalizione che lo sosterrà in queste elezioni regionali, 20-21 settembre.

In provincia di Imperia, la candidatura a presidente di Sansa è sostenuta da:

PD-Articolo 1 - Andrea Gorlero, Enrico Ioculano, Annina Elena e Claudia Regina

Lista Civica Sansa Presidente - Lorenzo Vigo, Claudio Taverna, Livia Carli, Gabriella Monaco

MoVimento 5Stelle - Antonello Barbera, Oscar Romagnone, Maddalena Vernia, Lorena Andreetto

Linea Condivisa - Lucio Sardi, Ersilia Ferrante, Rossella Lorenzi in Rum, Fabio Ormea

Europa Verde-Demos centro democratico - Roberto Amoretti, Erika Barbieri, Sergio D'Aloisio, Chiara Orsetta, Giovanna Travers

La sanità sarà una delle priorità al centro del programma. "Noi dobbiamo portare la sanità vicino alle persone. - conferma Sansa - Qui, la gente è stata dimenticata. C'è la vergogna assoluta di persone che devono andare a farsi curare le malattie, da malattie cardiologiche ai tumori o andare a partorire in altre città. In una città come Imperia, gli imperiesi non meritano questo. Quindi cure vicino alle persone, sia per chi vive in città sia per chi vive nelle valli. Noi punteremo molto su ambulatori e case della salute". LE INTERVISTE





"Poi ci sono i collegamenti. C'è il raddoppio della ferrovia. Questo è un altro punto molto importante per il futuro di Imperia. - prosegue - Bisogna anche affrontare die temi che sono difficili da dire e sono scomodi. Come la lotta alle mafie. Questo finora se ne è parlato poco. Ci sono candidati che in passato hanno messo la lotta alla mafia perfino dopo il tema delle spiagge per cani. Invece no, deve essere uno dei primi punti perchè la lotta alla mafia è fondamentale anche per far ripartire l'economia di questa città".

"L'Ospedale Unico è un tema che va affrontato in un modo serio e complesso. Perchè ci sia un ospedale unico occorre che ci siano collegamenti, strade, la possibilità di arrivarci in tempi molto rapidi da tutte le valli dell'entroterra. Collegamenti anche per le persone che vanno a trovare i loro cari ricoverati. - conclude il candidato presidente - Soprattutto se si farà, dovrà essere accompagnato da ambulatori e case per la salute. Primo obiettivo, portare le cure vicino alle persone".

Anche Enrico Ioculano, ex sindaco di Ventimiglia e candidato con il PD, concorda sulla urgenza di intervenire sulla sanità in provincia di Imperia. "La campagna elettorale sta procedendo bene. Stiamo parlando anche di contenuti. Una campagna che deve continuare a insistere su temi particolari che abbiamo sviscerato in queste settimane: infrastrutture, sanità, ambiente e via discorrendo. Sulla sanità, in particolare c'è da dire e da fare tanto perchè siamo arrivati a un punto di non ritorno, grazie alla gestione di Toti e della Viale".

"C'è stato uno smantellamento capillare di quelle che erano le nostre infrastrutture sanitarie. - puntualizza Ioculano - Bisogna fare molto di più e ripensare al discorso sanità con la sanità territoriale, dei poli, palasalute, case della salute, sui vari territori e un centro di eccellenza. Un discorso che si può portare avanti se fatto in modo ragionato e in un modo serio, non come è stato fatto fino adesso".

E di fronte ai risultati emersi nel sondaggio del Sole 24 ore afferma: "Sui sondaggi ci faccio poco affidamento perchè poi non rispecchiano mai quella che è la realtà. Quello che conta è il 20 21 settembre, mancano ancora 20 giorni. C'è tanto ancora di cui discutere, tanti incontri da fare, parlare con le persone e poi le persone dovranno giustamente valutare se l'operato di questa amministrazione è stato soddisfacente oppure no. Credo basti parlare di sanità per capire che non lo è stato" - chiosa Ioculano.

Altre tematiche importanti sono al centro della campagna elettorale di un altro candidato del PD in provincia di Imperia, Andrea Gorlero che afferma: "E' una compagna elettorale atipica perchè condizionata dall'impossibilità di fare grandi riunioni. Il Covid sicuramente induce alla massima cautela e noi rispettiamo quella che è la normativa, però devo dire che sta iniziando a sentirsi una voglia di confronto sui temi. E' una cosa importante. Abbiamo fatto una serie di valutazioni sul programma di Sansa. E' un programma innovativo, coraggioso e sono convinto che potremo presentare una proposta importante per tutti i liguri. Da parte mia mi sto impegnando soprattutto sui temi ambientali e dei giovani. Stiamo ragionando con molti giovani sull'imprenditoria giovanile e l'entroterra, le piste ciclabile, una serie di interventi importanti".