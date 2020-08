Decreto Semplificazioni, Mulè (FI): “Ok emendamento per frontalieri liguri, primo passo nella giusta direzione”

“Finalmente il buonsenso ha fatto breccia nel governo: dopo due anni di dura battaglia è stato approvato un emendamento al decreto Semplificazioni in Commissione al Senato che modifica la norma che impediva di guidare mezzi con targa estera, in particolare del Principato di Monaco, ai lavoratori frontalieri liguri. Il governo si era impegnato con un’approvazione di un mio ordine del giorno alla Camera dei deputati a modificare la norma e oggi possiamo dire che un primo passo nella giusta direzione è stato fatto a difesa di tanti lavoratori del ponente ligure schiavi di un’ingiustizia. Aspettiamo solo la conversione in legge del provvedimento nelle prossime settimane per scrivere la parola fine su una vicenda che metteva a rischio centinaia di posti lavoro”.