Da Imperia Giacomo Chiappori lancia la sua corsa alla presidenza della Regione: “Un movimento nuovo per una Liguria a testa alta” (Foto e Video)

Questa mattina dall’Hotel Corallo di Imperia Giacomo Chiappori ha lanciato la propria corsa alla presidenza della Regione alla guida della lista “Grande Liguria”. Insieme a lui anche due dei tre candidati che lo affiancano in provincia: Antonio Carli e Luana Marengo. Assente la terza candidata, Rebecca Manfrin.

Nel proprio intervento Chiappori ha sottolineato la grande voglia di discontinuità con il passato, in particolare nel mondo del centrodestra. “Mi sono candidato per intercettare il voto di chi pensa che la politica sia sempre la stessa cosa - ha dichiarato - non abbiamo fatto il revival del passato, non abbiamo messo vecchi amici invecchiati, non siamo qualcosa di diverso e crediamo di portare in Regione una voce importante e, se fosse la mia, una voce che ha un background. Ho fatto amministrazione e so che quando si amministra i soldi non sono i propri, ma quelli degli altri”.

Le interviste

Foto e video di Cristian Flammia