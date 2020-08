alvoto – Gianni Berrino (FdI): “Sarebbe più corretto posticipare l’apertura delle scuole a dopo le elezioni. Il Governo perde tempo”

“A livello nazionale sarebbe stato più corretto posticipare l’apertura delle scuole a dopo le elezioni, in modo da avere una settimana in più visto il tempo perso fino ad oggi dal Governo”. E’ questa la posizione di Gianni Berrino, assessore regionale e candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Toti, espressa durante la nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Tutti i presidenti di Regione sono molto critici sia sulla data sia sulle modalità di apertura delle scuole – ha detto - Per garantire il distanziamento ricordiamo che il Governo ha fatto il famoso bando da 3 miliardi per i banchi con le rotelle. Ad oggi rimane la grande problematica sulle modalità di trasporto degli studenti. Se tutte le scuole inizieranno alle 8 in punto, sarà veramente difficile riuscire a trasportare tutti i ragazzi contemporaneamente”.

In apertura di intervista Gianni Berrino era però tornato sulla polemica che aveva sollevato nei giorni scorsi, relativa alla chiusura del colle Langan e del passo Teglia nell’entroterra annunciata dalla provincia di Imperia. “Questa settimana i tre Comuni di Molini di Triora, Pigna e Castelvittorio, così come l’Unione dei Comuni della valle Argentina e Armea, hanno scritto in Regione lamentandosi di questa chiusura che penalizza l’entroterra - ha dichiarato - Ad oggi la Provincia vuole chiudere Teglia e Langan dal 15 novembre al 15 maggio. Non si può, a fronte della grande promozione che la Regione attua sulla Liguria e sul suo entroterra, impedire di raggiungere le nostre montagne. Non parliamo di passi alpini a 3000 metri di altitudine dove nevica copiosamente, ma di passi a 1000-1200 metri. Se capitassero nevicate, la chiusura è obbligatoria, ma non la si può stabilire a priori perché magari la Provincia non riesce a finanziare lo spargimento di sale contro le gelate. La Provincia deve fare uno sforzo e trovare una soluzione, è doveroso per lo sviluppo turistico dell’entroterra e per le attività economiche che vi sono presenti”.

A completare l’intervista l’assessore Gianni Berrino ha analizzato i dati turistici dell’ultimo periodo.

Guarda l’intervista integrale: