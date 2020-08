Cervo: sul Sagrato dei Corallini lo spettacolo “That’s Amore. Cantando e ragionando d’amor, sotto le stelle” (Foto)

Venerdì sul Sagrato dei Corallini un pubblico incuriosito e divertito ha assistito allo spettacolo “That’s Amore. Cantando e ragionando d’amor, sotto le stelle”, un vero viaggio che è partito dalla lirica per spostarsi verso forme più moderne di rilettura di un sentimento così eterno.



That’s amore! È una questione di punti di vista: interrogativi o esclamativi. Amore come ricongiungimento di anime. Amore come strada verso questo incontro. Amore come via per ottenere l’impossibile. Amori impossibili. Ecco il fil rouge di questo concerto, tema poliedrico, affrontato nel corso dei secoli, in tanti linguaggi e da tanti punti di vista. Il fascino, la passione, la seduzione: l’Eros che si sposa con Thanatos. Ma anche il sorriso, la dolcezza e la spensieratezza: l’Eros che si sposa con Eudaimonia (la felicità).

Gli artisti che si sono esibiti nel doppio spettacolo (20.30 e replica alle 22.30) sono:

Linda Campanella – soprano

Matteo Peirone – basso

Ensemble Dodecacellos

Andrea Albertini – pianoforte e direzione

Giuseppe Canone – fisarmonica, clarinetto, sax

Oscar Trabucchi – percussioni



Nel corso della serata del Festival, è stato conferito il Premio “Cervo is Magic – 57° Festival Internazionale di Musica da Camera” ad Angelo Fabbrini, il “mago dei pianoforti”, accordatore di riferimento per i più grandi artisti a livello internazionale. Della sua preziosa collezione, costituita da ben 240 Grancoda, fa parte il pianoforte Steinway&Sons protagonista assoluto della 57ª edizione del Festival.

Inoltre è stato comunicato ufficialmente l’acquisto della LIM, lavagna interattiva

multimediale destinata alla Scuola Primaria di Cervo, alla presenza di Patrizia Brosini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina. L’acquisto è stato effettuato con i proventi degli incassi del concerto del 29 luglio.