Al via dalle 10 la terza giornata del Bordighera Book Festival 2020: il programma (Foto)

Prosegue con grande successo di pubblico la 7a edizione del Bordighera Book Festival sia nelle tradizionali postazioni di Corso Italia che nella novità 2020 dei Giardini di Palazzo del Parco.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale e dell’organizzazione Espansione Eventi di Paola Savella. Oggi Sabato il Bordighera Book Festival è giunto al terzo giorno (orari: 10-23) con il seguente programma:

ore 10 Corso Italia apertura stand case editrici

ore 10.30 Spazio amici di Luis. Laboratorio a cura di Robirò (10.30-12,30 e 16.30-22.30) “Una balena bianca per amica”

ore 16.45 Milleluci. Giorgio Simonelli “Sartori nella rete. Una rilettura di Homo Videns” Effatà editrice

ore 17 Buga Buga. Raffaella Ranise “La Rosa dei Venti” Edizioni ETS

ore 17.30 Milleluci. Dario Canavese “Il quaderno della memoria” Alzani editore

ore 17.45 Buga Buga Marzia Taruffi “D’indaco era il mare” Edizioni De Ferrari

ore 18.15 Milleluci. Elide Ceragioli “Ildegarda e il mistero dell’arciere” Robin Ed.

ore 19 Milleluci. Salvatore Vento “Bordighera giardino d’Europa” Erga edizioni

ore 21. Giardini PalaParco Gian Luigi Sarzano "Mettici tutto il cuore" Mondadori Electa. Uno dei coach di maggiore successo in ambito commerciale e comunicazionale. Specializzato in PNL (Programmazione neuro-linguistica) e miglioramento personale. “Fai della tua vita un capolavoro”. Un incontro con il grande obiettivo di aiutare l'ascoltatore a scoprire e valorizzare i propri talenti in modo da poter migliorare la propria vita. Credere in se stesso significa conoscersi davvero, aiutare gli altri anche ad osare, avere il coraggio di rischiare la sconfitta, ma impiegando sempre al meglio le proprie capacità. A seguire Conferenza "Dal Cuore alle Stelle" a cura di Vinc Laga. Come gli attuali eventi hanno influenzato i nostri già fragili equilibri e quali pianeti stanno spingendo l'umanità ad un cambio forzato.



Notizie dettagliate e sinossi dei libri su: http://www.bordigherabookfestival.it/?it/bbf/autori/autori-2020/gli-autori-dell-edizione-2020/&q=r2cd3ru1Cms%3D

Mostre in corso Italia:

"La conoscenza senza consapevolezza è inutile" mostra fotografica a cura di Chiara Mazzocchi

“Intervallo” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli...” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia



Laboratorio ed Animazione per bambini

“Gli amici di Luis” 4 giorni di divertimento per ricordare il grande Luis Sepúlveda a cura di Robirò (10,30-12,30 e 16,30-22,30): Scopriamo insieme il segreto del compito misterioso negli abissi di "Una balena bianca per amica"

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da via Quintino Sella)

Parcheggio interrato via Canova

Parcheggio Giardini Monet

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa: Paola Savella

338/7338321 – info@espansioneeventi.it - info@bordigherabookfestival.it

sito dedicato: www.bordigherabookfestival.it

Programma dettagliato degli incontri letterari su: www.bordigherabookfestival.it