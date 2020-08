Sanremo: per il ritorno del mercato bisettimanale in piazza Eroi si valuta anche l’utilizzo di parte dei posteggi per i motorini

Tra i temi caldi di fine estate a Sanremo tiene banco il ritorno del mercato bisettimanale in piazza Eroi, la sua ‘casa’ naturale. Nella ripresa post covid il Comune ha optato per la sistemazione sul lungomare Italo Calvino, ma tutti puntano a un pronto ritorno in piazza Eroi, ipotesi al momento non percorribile per via della mancanza degli spazi necessari per garantire il distanziamento tra i banchi. Nelle scorse settimane si sono susseguiti gli incontri tra l’amministrazione e gli operatori alla ricerca di una soluzione ma, per il momento, i banchi restano sul lungomare Calvino.

L’ipotesi al vaglio del Comune e dell’assessore Mauro Menozzi è quella di utilizzare parte dello spazio adibito a posteggio per moto e scooter. Una circostanza che potrebbe provocare qualche problema al martedì quando riaprirà la vicina scuola. Ma, per il momento, si tratta solo di un’ipotesi al vaglio degli uffici e degli addetti ai lavori.