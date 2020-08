Difficile rispettare tutte le linee guida anti Covid, l'Asilo di Molini di Triora non riaprirà

Non una chiusura definitiva ma una sospensione per questo anno scolastico. Il motivo? La difficoltà per la Fondazione a rispettare le stringenti linee guida previste per la riapertura in sicurezza degli ambienti scolastici per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Un peccato se si considera che quest'anno era stata scongiurata la chiusura per le poche iscrizioni, un problema che negli ultimi anni aveva messo a rischio più volte la struttura.



Inoltre, le grandi dimensioni dell'edificio che ospita l'asilo, avrebbero permesso di mantenere un corretto distanziamento tra i bimbi e l'insegnante. In altre parole si tratta di un problema gestionale interno, dovuto ad esempio alla necessità di garantire personale per la pulizia e sanificazione quotidiana, un collaboratore scolastico, oltre a eventuali ulteriori figure formate richieste per la sicurezza per l'anti Covid-19 legato alla riapertura delle scuole.