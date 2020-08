Da Siena a Triora per omaggiare la memoria della madre, "Voleva tornare ma non ha potuto, mamma ti ci ho portato a piedi" (Foto e video)

Lacrime di gioia per Camilla Marzucchi imprenditrice partita da Siena per un cammino che l'ha portata a Loreto di Triora, in memoria della madre, Aurelia. Circa 600 chilometri a piedi tra la Via Francigena e la Via della Costa con un obiettivo raggiungere i luoghi dell'infanzia della madre deceduta nelle settimane dell'emergenza Covid.

Un cammino iniziato il 10 agosto dalla città del palio e terminato questa mattina vicino al santuario di Loreto. In mezzo un lungo percorso a piedi, fatto di incontri e forti emozioni. Tante le persone che hanno fermato Camilla Marzucchi, offrendole qualcosa da mangiare, un po' di conforto e sollievo, per quella che a tutti gli effetti è un'impresa. Poi la sorpresa più grande all'arrivo, con l'amministrazione comunale pronta ad accogliere questa pellegrina. IL VIDEOSERVIZIO DA TRIORA CON L'INTERVISTA A CAMILLA MARZUCCHI

La comunità triorasca le si è stretta intorno per un abbraccio. Camilla ha attraversato il traguardo stringendo forte la foto della madre Aurelia, arrivando davanti al sindaco Massimo Di Fazio che l'ha accolta a braccia aperte con parole che dimostrano sensibilità ed empatia. Per lei una targa ricordo da Graziella Barucchi, un libro sulla storia del paese delle streghe regalato da Sandro Oddo e un buffet donato dagli abitanti del posto.

Da parte di Camilla Marzucchi poche semplici parole colme di emozione, riassumibili in un grazie verso questo paese che l'ha accolta come si farebbe con un figlio che torna a casa dopo tanto tempo. "È stata una bella esperienza. Sono stati 21 giorni di cammino. Ho voluto ricordare così la mia mamma perchè prima di mancare di cancro a marzo, lei desiderava tanto tornare e anche i medici mi avevano consigliato di rispettare questa sua volontà. Poi a causa del lockdown e della pandemia non è stato possibile, quindi io per omaggiare la mia mamma, per amore verso di lei e rispettare la sua volontà, ho detto 'mamma ti ci porto a piedi' e così sono partita in quello che è il mio personale 'Cammino di Santiago' che sentivo molto più vicino a me che non la tomba di San Giacomo" - ci racconta la pellegrina senese.

Un lungo percorso iniziato sulla famosa via Francigena, la via dei pellegrini che da Canterbury in Inghilterra porta fino a Roma. "Ho intrapreso la Via Francigena nella prima settimana ed è stata ricca di conoscenze, perchè tutti sappiamo essere meta di pellegrinaggio, con i pellegrini diretti verso Roma. Ho conosciuto nelle parrocchie e nelle strutture, tanti amici e compagni di viaggio. Nella seconda settimana mi sono accorta che la Liguria è un territorio che porta molti pellegrini verso Santiago ma non quest'anno, per via del Covid. Mi sono ritrovata un po' sola però è stata una bella esperienza. Ho avuto modo di vedere la regione della mia mamma, della mia famiglia" - spiega Camilla Marzucchi.





Poi la gioia dell'arrivo con tante persone accorse a Loreto solo per incontrarla. "È stata un'emozione e un'accoglienza che non mi aspettavo. Tutti pensano che abbia fatto chissà cosa. In realtà per me non è stato niente di speciale. In fin dei conti l'amore è una dimostrazione. Quando si vuole bene a qualcuno, a qualcosa, a un territorio, ti viene naturale volerlo dimostrare anche in un certo modo. Non ho vissuto questo cammino come un sacrificio. Per me è stato gioioso anche faticare" - commenta.