A settembre riprendono i corsi al dojo del Tsukuri Judo Ventimiglia nel pieno rispetto del protocollo sanitario

Le arti marziali rappresentano una scuola di vita la cui complessità ed esigenze preparano qualsiasi combattente, dilettante o professionista, ad affrontare le sfide della vita in modo più forte e positivo, trovando soluzioni creative adatte ad ogni problema.

Il dojo del Tsukuri Judo Ventimiglia è un punto di riferimento per l’autodifesa personale a Ventimiglia e non solo. Qui vengono praticate discipline come Judo, Kickboxing, Muay Thai, K1 e Sambo, che trovano spazio anche tra i semplici appassionati, amatori e giovani.

Scegliere lo sport per i propri figli è sempre un passo importante. Ma scegliere la pratica delle arti marziali consente di unire benessere fisico e mentale.

Il judo ad esempio, è una scuola di vita che educa all’impegno, all’umiltà e all’amore per il prossimo. Una filosofia che insegna a vivere e scoprire se stessi, uno strumento di miglioramento motorio e psicologico.

Il termine “Tsukuri” deriva dal giapponese e significa “costruire” e in questo caso è azzeccato, in quanto le arti marziali consentono di rinforzare il carattere, rispettare i valori della vita e insegnare l'impegno collettivo.

"Grazie al codice morale del judo – ci ha spiegato Cristian Di Franco, direttore tecnico del Tsukuri Judo Ventimiglia, nonché vice coordinatore nazionale judo dello Csen – ho imparato a rispettare gli altri. Un rispetto necessario perché in questo sport individuale siamo tutti soli sul tatami ma abbiamo bisogno degli altri per allenarci e progredire. Il judo consente di "andare oltre i propri limiti" ed evolversi passo dopo passo. Insieme a Mirko Grillo, responsabile tecnico di Kickboxing e K1 e neo coordinatore nazionale per il settore kick boxing dello Csen, e Michel Ferraro, insegnante di sambo e anch’esso coordinatore nazionale del settore sambo dello Csen, ci prefiggiamo di rendere queste discipline alla portata di tutti, sviluppando il rispetto di sé e degli altri ed educare gli allievi alla relazione e alle regole sociali. Colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento speciale ai nostri sponsor e in particolare all'amico Ramon Bruno di Pasta Fresca Morena che ci permettono di partecipare a vari eventi sia sul territorio nazionale che all'estero ".

I corsi riprenderanno a settembre nel pieno rispetto del protocollo sanitario.

Per ulteriori informazioni:

Tsukuri Judo Ventimiglia

Via Peglia, 6 – Ventimiglia – zona campetti di calcio

Cellulare: 0039 347 40300 17

Mail: tsukurijudoventimiglia@gmail.com