Ventimiglia: l'Inter Club nomina i nuovi vertici, Fabrizio Guerrisi presidente

Il nuovo ciclo dell’Inter club Ventimiglia prosegue anche quest’anno il suo percorso di rinnovamento e crescita. In questa direzione si è decisa una modifica dei vertici del direttivo, con la nuova nomina del Presidente, Fabrizio Guerrisi, ed un nuovo inserimento di grande esperienza come Alberto Rey.



"Ringraziamo comunque i soci uscenti per l’operato svolto quest’anno. - fanno sapere dal club - La nuova campagna di tesseramento 2020/2021 è già partita all’insegna dei consueti vantaggi e gadgets. Inoltre vogliamo essere già pronti ed organizzati per un ritorno al più presto nel nostro stadio quando la situazione lo permetterà. Per info tesseramento Fabrizio 335 5264257Dex 339 3824156".