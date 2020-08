Tennis: battute finali al TC Ventimiglia per il Torneo di tennis Memorial Pino Ala

Si avvia alla conclusione il Torneo di tennis doppio giallo sociale, Memorial Pino Ala 13a edizione, del TC Ventimiglia cui hanno partecipato dal 26 agosto (giorno di S.Secondo) 24 “racchette”.



Questa sera venerdì 28 alle ore 19 è previsto il sorteggio delle coppie semifinaliste con il G.A. Pino Zangari (ingresso libero per il pubblico degli appassionati). Per il pomeriggio di domenica 30 è in programma sui campi del Tennis Club Ventimiglia la gara del torneo a squadre FIT di 4a categoria regionale tra i portacolori locali e i giocatori armesi; per informazioni sugli orari di gioco tel. 0184/355225.