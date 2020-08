Sanremo, i saluti di Vittorio Bersotti al Golf Club degli Ulivi: "Possiamo dirci bravi per quanto costruito. Ora Varese"

Una nuova sfida. Una nuova esperienza più vicina agli affetti più cari. Si concluderà a breve l'esperienza di Vittorio Bersotti come direttore del Golf Club degli Ulivi di Sanremo, visto l'imminente passaggio, con il medesimo grado, al Golf Club di Varese.

Le emozioni e le aspettative sono molteplici, sia volgendo lo sguardo all'indietro che al prossimo futuro.

"Vado via a malincuore, lasciando però a Sanremo il bene più prezioso di questo club: le risorse umane. Nel corso degli anni - spiega Bersotti - abbiamo saputo creare un nuovo metodo di lavoro, svecchiandolo e rimodernizzandolo. Non sono mancate le gratificazioni, come i numerosi premi ottenuti, e anche la soddisfazione - sorride il direttore - di rivedere i campi, passando per l'autostrada, finalmente verdi e non più marroni".

Un pensiero va anche al legame con la città.

"Saluterò un gruppo di giocatori, di soci e di amici. Otto anni mi hanno permesso di maturare umanamente e professionalmente all'interno di un territorio che merita davvero tanto. Gli sforzi fatti per Sanremo sono stati mirati, con alle spalle tante figure importanti, penso ad esempio il rapporto con il Royal e il dottor Sarlo: ci siamo prodigati per un progetto efficace di marketing esterno che, anche oggi, ha avuto un ulteriore sviluppo, firmando l'impegno con la Svezia affinchè i giocatori e gli appassionati scandinavi possano scoprire Sanremo e il suo comprensorio. A volte dirsi bravi, riavvolgendo il nastro, può anche non apparire come un peccato di presunzione".

Prima di guardare alla nuova avventura, Bersotti ha una dedica speciale.

"Un pensiero non può non essere rivolto al presidente Silvio Maiga. A volte può sembrare una persona chiusa, ma ha un enorme pregio: l'onestà, Insieme abbiamo sistemato un bilancio difficile, investendo però, senza timori, in modo particoalre sullo sviluppo delle risorse umane".

Ora Varese.