Pallanuoto Maschile: Serie B, Stefano Fratoni confermato alla guida della prima squadra

Stefano Fratoni sarà l’allenatore della Prima Squadra di pallanuoto maschile per la stagione 2020/21. Rari Nantes Imperia è lieta di riprendere il cammino intrapreso insieme al tecnico dopo l’interruzione forzata.

Fratoni ricoprirà, inoltre, l’incarico di allenatore per le squadre giovanili Under 20 ed Under 18 (quest'ultima ha sostituito la categoria Under17).

“Mister Fratoni ha i colori giallorossi nel dna. - ha commentato la Presidente Leone - Siamo felici di poter annunciare la sua riconferma e abbiamo delle aspettative per la stagione che verrà, dopo una salvezza e un campionato interrotto quando eravamo a metà classifica. Lui e il dirigente Marco Poracchia stanno provando a costruire una squadra ed uno staff di livello“.