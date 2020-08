Coronavirus: 46 nuovi positivi in Liguria, 1 in più nella provincia di Imperia

I dati forniti da Regione Liguria oggi attestano un aumento di 46 nuovi casi in Liguria. Uno riguarda la provincia di Imperia, da accesso al pronto soccorso. In totale sono attualmente 76 le persone positive nel distretto sanitario della provincia imperiese. Gli ospedalizzati invece, aumentano di tre unità rispetto a ieri (29), ma nessuno di essi riguarda la nostra provincia dove i ricoverati all'Ospedale Borea di Sanremo, rimangono 2.



Il totale degli attualmente positivi sale però di 38 unità (1.468 persone) per effetto di 8 persone dichiarate guarite. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 232.350 (+2.038)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.807 (+46)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.437 (+23)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.370 (+23)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.468 (+38)





Casi per provincia di residenza

Imperia 76 (-1)

Savona 201 (-3)

Genova 843 (+15)

La Spezia 140 (+24)

Residenti fuori regione / estero 74 (+2)

Altro / in fase di verifica 134 (+1)

TOTALE 1.430 (+38)

Ospedalizzati: 29 (+3)

Asl1 2 (-)

Asl2 8 (-)

Policlinico San Martino 3 (+2)

Asl3 globale 3 (+1)



Gaslini 0 (-2)

Asl4 globale 1 (-)

Asl5 12 (+2)

Isolamento domiciliare: 441 (+9)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.768 (+8)

Deceduti: 1.571 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 76 (-)

Asl2 275 (-21)

Asl3 474 (+19)

Asl4 159 (-8)

Asl5 420 (+8)

TOTALE 1.610





Questo il dettaglio dei 37 nuovi positivi:

- 1 ASL 1 (accesso pronto soccorso)

- 1 ASL 2 (caso isolato)

- 17 ASL 3 di cui: 1 rientro viaggio estero; 3 contatti di casi; 6 controlli su sintomatici; 7 casi isolati

- 27 ASL 5 di cui: 16 contatti di casi; 2 rientri da altre regioni; 2 da ospedale; 7 attività di screening.



Regione Liguria precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.