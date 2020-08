Oggi pomeriggio l’Assessore Marco Scajola ed il vicesindaco di Taggia Chiara Cerri all’evento conclusivo della scuola estiva del Centro di Aiuto alla Vita

Oggi pomeriggio l’Assessore Marco Scajola e la vicesindaco di Taggia Chiara Cerri, entrambi candidati alle elezioni regionali nelle lista Cambiamo con Toti Presidente, accompagnati dalla Presidente del Consiglio Comunale Laura Cane e dal consigliere Comunale di Taggia Giancarlo Ceresola, sono stati accolti dal consigliere comunale di Sanremo di Sara Tonegutti all’evento conclusivo della scuola estiva del Centro di Aiuto alla Vita. “È stato emozionante assistere allo spettacolo dei bambini del Centro di Aiuto alla Vita, una realtà importante per il territorio, che ogni anno aiuta tante mamme e bambini in difficoltà”- afferma l’Assessore Marco Scajola, prosegue Chiara Cerri: “Ringrazio Sara Tonegutti, i volontari e gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita: un aiuto concreto per le persone in difficoltà .”

Sara Tonegutti: “Ringrazio Marco Scajola, Chiara Cerri, Laura Cane e Giancarlo Ceresola per aver partecipato all’evento e per la vicinanza che hanno sempre dimostrato al Centro di Aiuto alla Vita.”