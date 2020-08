Elezioni regionali, da Imperia la Lega presenta i suoi quattro candidati: "Una bella squadra unita per le esigenze del territorio" (Foto e video)

La Lega si dimostra ancora una volta compatta in vista delle prossime elezioni regionali. Questa sera, presso il lido Koko beach ad Imperia, sono stati presentati alla cittadinanza i quattro candidati alla carica di Consigliere regionale del collegio imperiese, in appoggio al governatore uscente Giovanni Toti. Il partito di Matteo Salvini ha puntato su Alessandro Piana, capolista e Presidente del Consiglio regionale uscente, Monica Gatti, Capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Imperia, Mabel Riolfo, Assessore alle politiche sociali del Comune di Ventimiglia e Marco Medlin, già Commissario della Lega a Sanremo. All’evento erano presenti anche il responsabile provinciale del partito, l’onorevole Flavio Di Muro, il segretario regionale della Lega, onorevole Edoardo Rixi, gli onorevoli eurodeputati Marco Campomenosi e Isabella Tovaglieri e il vicesegretario nazionale, onorevole Andrea Crippa.

L’ultimo sondaggio, realizzato da Winpoll per Il Sole 24 Ore e reso noto oggi, evidenzia un largo vantaggio per il candidato del centrodestra Toti, che potrebbe raggiungere circa il 60% dei voti. Sconfiggendo nettamente il suo principale avversario, Ferruccio Sansa, sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle. Secondo le intenzioni di voto riportate da Winpoll, Toti sarebbe al 60,1%, contro il 34,4% di Sansa. Molto più indietro il candidato di Italia Viva e +Europa, Aristide Massardo, al 4,3%. Il sondaggio prende in considerazione anche le intenzioni di voto delle liste. La più votata sarebbe quella della Lega con il 25,7%, seguita dal Pd al 17,1%.

Elezioni Liguria - Lega primo partito nei sondaggi, il punto con Rixi, Crippa e Campomenosi

Merito questo, secondo il vice nazionale Crippa, dello sforzo profuso, non solo in campagna elettorale, dal partito nei confronti dei cittadini. “In Liguria stiamo riscontrando- ha dichiarato Crippa- tanto sostegno per quello che abbiamo fatto. Non per le parole, ma per i fatti. Sulla burocrazia, sul ponte di Genova, sull’agricoltura, il turismo, i risultati sono arrivati. E quindi la Lega è sempre più forte e noi ambiamo a divenire il primo partito in Ligura; abbiamo dei candidati radicati sul territorio che rappresentano la società civile. Oggi siamo il primo partito in Italia, domani continueremo ad esserlo sempre più radicati sul territorio e sempre più presenti in mezzo alla piazza. La differenza tra noi e gli altri è che non ci facciamo vedere solo durante la campagna elettorale, ma soprattutto dopo e la Liguria ne è un esempio. Il 20 e 21 settembre il voto anche dalla Liguria sarà un segnale per questo Governo che in questo momento sta abbandonando la Liguria sulle infrastrutture, autostrade, sugli investimenti mentre invece, mentre dalla Regione e dalla Lega di risposte ne sono arrivate tante”.

Dello stesso avviso è il segretario regionale della Lega, Rixi, il quale ha affermato che “il voto della Lega potrebbe contare a livello nazionale. Ora bisogna mantenere questo trend fino alla fine, ma c’è tanta gente motivata; tanti amministratori delle città e dell’entroterra ci stanno dando una mano. I trenta candidati, tra uomini e donne, hanno scelto di dare forza alla Lega e tra questi molti sono amministratori. Una bella squadra che sta lavorando molto bene. Sono soddisfatto anche perché c’è tanta voglia per continuare ad essere il primo partito in questa regione e per dare un taglio molto forte a livello nazionale di queste elezioni in Liguria”.

“Aldilà dei sondaggi- spiega l’europarlamentare Campomenosi- bisogna lavorare sempre al massimo, credo e spero che ciò sia il segnale di una comprensione da parte dei liguri da un lato del buon operato del presidente Toti e dall’altro che occorre una Lega forte in questa maggioranza per portare avanti quello che di buono è stato fatto e migliorare le offerte di risposte per i cittadini e le imprese per i prossimi 5 anni che saranno decisivi sul fronte crescita“.

Elezioni Regionali Liguria parlano i candidati della Lega:

Sull’importanza del concetto di territorialità e vicinanza ai cittadini è intervenuto il candidato Alessandro Piana. “La Lega è sempre in mezzo alla gente, ha dichiarato Piana, certo il lockdown ha penalizzato tutti i partiti. Oggi tutto ciò è finito e in maniera molto responsabile stiamo organizzando gli eventi e ciò ci riporta nei sondaggi. Tutto quello che ha fatto Salvini quando era Ministro noi in Liguria ce lo ricordiamo così come ci ricordiamo quanto svolto da Rixi il quale ha portato in Liguria, grazie al decreto Genova, più di un miliardo di euro. Non vediamo l’ora di tornare al voto anche a livello nazionale per dare delle risposte tangibili soprattutto per le infrastrutture al nostro territorio ligure”.

Ama la città di Imperia e il suo impegno politico in città l'hanno portata ad essere una delle due donne candidate per la carica di consigliere regionale Monica Gatti. "Era doveroso- ha affermato- portare una testimonianza del territorio. La provincia di Imperia sta soffrendo di un isolamento che in questi cinque anni ha visto il governatore Toti insieme alla Giunta lavorare molto, ma tanto è ancora da fare e voglio dare voce proprio alla provincia di Imperia.

"La Lega è un partito attento a quello che sono le esigenze, ha dichiarato invece la candidata Mabel Riolfo, della gente. Siamo sempre a verificare cosa ci chiedono i cittadini e il territorio e ciò ci fa onore e da questo, punto di vista è molto bello far parte della Lega. Occorra ora darsi da fare e far vedere che la nostra candidatura è più importante per promuovere il nostro territorio. Facciamo di tutto affinché il nostro risultato si affermi".