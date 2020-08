Diano Castello: 27° Premio Vermentino, Piana "Tra le eccellenze della Liguria nel mondo c'è la produzione del ponente ligure"

"Regione Liguria è da sempre per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e il vino vermentino è sicuramente una delle più rappresentative".

Ne è convinto Alessandro Piana, presidente uscente del consiglio regionale e candidato per la Lega - Salvini Premier, in provincia di Imperia, alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre, a sostegno del candidato presidente Giovanni Toti.



Domani Piana parteciperà a un momento importante per la riviera di ponente: il Premio Vermentino a Diano Castello (LEGGI LA NOTIZIA QUI). Un evento unico nel suo genere giunto alla 27ª edizione, capace di richiamare una sessantina di produttori, per un totale di 78 etichette. Il premio celebra il vermentino eccellenza nazionale ma che trova nelle vigne del dianese il suo ambiente naturale.

"E' importante valorizzare eventi di questo tipo - sottolinea Piana - Questo è un anno particolare e bene fanno i sindaci che tra mille difficoltà riescono a dare vita a queste manifestazioni fondamentali per la promozione del territorio. Questa rassegna, promuove il vermentino, un prodotto tipico che caratterizza il dianese e in particolare proprio Diano Castello. Qui il vitigno venne portato nel XVI secolo (circa) e trovò un terreno favorevole per dare vita a una produzione d'eccellenza. Certo, la professionalità di viticoltori e vinificatori ha fatto il resto. Dobbiamo dire grazie a loro se oggi sulle tavole, tra le eccellenze delle Liguria troviamo proprio il vermentino".

In Liguria, la produzione agricola e floricola si è sempre dovuta 'scontrare' con i limiti fisici imposti dalla morfologia del terreno. Nonostante questo gli imprenditori del ponente ligure si sono 'rimboccati le maniche' dimostrando caparbietà e forza di volontà dando vita alle filiere produttive che oggi con prodotti di eccellenza diventano ambasciatori della Liguria nel mondo. "E' proprio così. - conferma Piana - il vermentino è un vitigno che si trova in tutta Italia e anche qui in provincia di Imperia. Certo, rispetto ad altre realtà i vitigni della nostra zona garantiscono un livello qualitativo altissimo ma in quantità inferiori. Le vigne crescono non in piano ma sui terrazzamenti, un limite che viene compensato dalla grande fatica dei nostri produttori che credono con il cuore in questo vino".