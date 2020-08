Al Salsadrena un settembre all'insegna della buona musica e dell'ottima cucina

A settembre torna la musica dal vivo al Ristorante Pizzeria Salsadrena a Sanremo. Cinque serate di buona musica in compagnia di band locali con la caratteristica comune di avere come cantanti solo voci femminili. La rassegna live "September More echi di donna" avrà inizio mercoledì 2 settembre.

Il Ristorante Pizzeria Salsadrena è ubicato in una posizione privilegiata, sul bellissimo lungomare Imperatrice, con un'ampia terrazza con vista sul mare e tanto spazio per muoversi all'esterno. La cucina mediterranea è curata in ogni particolare dal suo staff ed è ricca di specialità che coniugano i sapori del mare con quelli della terra. I piatti dai profumi intensi e dai sapori tradizionali, sono accompagnati da un’ampia scelta di vini italiani tra cui molti del territorio. Al Salsadrena sono inoltre, specializzati e certificati A.I.C. per la cucina e la pizzeria senza glutine.

Gli ottimi sapori della cucina mediterranea insieme al bellissimo panorama sul mare dell'Imperatrice e un sottofondo di musica di qualità, sicuramente vi faranno trascorrere delle serate piacevoli e indimenticabili al Salsadrena in compagnia di amici o parenti.

Gli appuntamenti musicali per il mese di settembre saranno sempre il mercoledì sera a partire dalle 21.00.

Ecco gli eventi in programma:

02 settembre 2020 MOUSIKOS

Nicoletta Valesini voce

Mauro Crespi chitarra

Loredana Caboni chitarra





09 settembre 2020 UM A ZERO

Valbilene Coutinho voce

Riccardo Anfosso chitarra

Enzo Cioffi batteria





16 settembre 2020 WINE AND ROSES

Chantalle Alomello voce

Mauro Demoro contrabbasso

Piero Mareri piano





23 settembre 2020 MH BAND

Chiara Palmero voce

Simone Guerrucci chitarra

Alessandro Lanteri basso





30 settembre 2020 TRES TRE BON

Caterina Battaglia Voce e Chitarra

Lorenzo Herrnhut Girola Chitarra

Belisario Fauzzi Percussioni





Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Ristorante Salsadrena

Corso Imperatrice, 45 - 18038 Sanremo (IM)

Telefono: 3337885272

Salsadrena Sanremo Ristorante Pizzeria - Home | Facebook