Riva Ligure: con lo scrittore Giacomo Revelli archiviata la sesta edizione di Sale in Zucca

Lo scrittore Giacomo Revelli ha chiuso 'Sale in Zucca' la rassegna letteraria promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure. Termina così la sesta edizione il ciclo di incontri culturali del comune di Riva Ligure, in collaborazione con la casa editrice Zem.

L’amore per la natura, il confronto con l’altro e il valore delle tradizioni sono i temi del nuovo romanzo, “Lingua della terra” di Giacomo Revelli.

"Bedè ha sempre amato i suoi campi, il suo orto con le olive, i terrazzamenti che coltiva in quell’angolo di Liguria che gli uomini e Dio sembrano aver abbandonato. Ogni mattina si alza presto e si inventa mille scuse per portarsi dietro i figli e cercare di contagiare loro il rispetto per la natura e per il lavoro degli avi. Ma i suoi figli, come tutti i giovani, sembrano pensare ad altro, a studiare, a crearsi un futuro altrove. Un giorno Bedè scopre che nei suoi terreni si nasconde un giovane straniero. E lentamente, senza neppure capirsi, cominciano a lavorare assieme. Potano, innaffiano, diserbano, rifanno i muretti, concimano. Usano tra loro lingue diverse, lontanissime, ma riescono a capirsi ugualmente, perché entrambi parlano la lingua della terra. E tutto sembra filare liscio, finché qualcuno non si accorge della presenza del giovane. La famiglia, i vicini, le autorità, tutti cominceranno a interrogarsi sulla vicenda, e Bedè sarà a costretto a prendere una scelta molto difficile".