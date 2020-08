Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 28 a domenica 30 agosto in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 28 AGOSTO

SANREMO

10.00. IV Edizione Volée CUP Giuseppe Fassola Tennis Club Solaro: torneo Tennistico Giovanile con Borsa di Studio a partecipazione straniera. Tennis Club Solaro, fino al 30 agosto (più info)



10.30-19.00. Firmacopie de ‘La conchiglia dell’isola delle Correnti’ a cura della scrittrice Paola Forneris e dell’illustratrice Marisa Fogliarini. Libreria Mondadori, via Roma (h 10.30/12-16.30/19)

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale con i Soul Engine in via Gioberti

21.30. Concerto ‘Paolo Fresu Devil Quartet’. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113, ingresso gratuito, prenotazioni QUI

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici da spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

VALLECROSIA

21.15. ‘Decamerone 2020 ovvero racconti e musica una notte estiva’: spettacolo ideato da Lilia De Apollonia e recitato dagli attori del Circolo ‘Reading & Drama’. Giardini dell'arena pattinaggio, entrata libera seguendo norme covid

BORDIGHERA

10.00-21.00. Bordighera Book Festival 2020: stands di Case editrici + Incontri letterari + Laboratori per bambini. Direzione culturale a cura di Donatella Tralci. Corso Italia, fino al 30 agosto, il programma QUI, la brochure QUI.

19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio (fino al 13 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

18.00. Street food a cura dell’Associazione Fiori Eventi Aldo Fiori. Piazza Nassiria, fino al 30 agosto

21.30. Presentazione del libro ‘Il Soldato dimenticato. La storia di Giovanni Battista Faraldi’ di Claudio Restelli (ed. Leucotea). Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335



18.00. Presentazione del nuovo romanzo di Mauro Iseppon ‘Cinque personaggi in cerca d'amore’. Giardini di Villa Boselli, ingresso libero fino ad esaurimento posti

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto in Piazza Chierotti, ingresso libero

RIVA LIGURE



19.00. ‘Streetfood Festival’: tre giorni di ‘cibo da strada’ con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. Evento a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Piazza Ughetto, fino al 30 agosto



21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.15. Visita guidata serale al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina, prenotazione obbligatoria allo 0183 497621 (3 euro, obbligo di mascherina)

21.15. Per ‘FolkinDiano 2020 - 3° Festival di Cultura Popolare’, ‘Rider sconfinando’ di Giorgio Conte. Villa Scarsella (più info)

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

CERVO

20.30 & 22.30. 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, That's Amore - Cantando e ragionando d’amor, sotto le stelle’ con il soprano Linda Campanella e il basso Matteo Peirone (due repliche). Sagrato dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



16.30-21.15. ‘Premio Vermentino 2020’: concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro. Anche domani (il programma a questo link)



21.15. Spettacolo culturale ‘Storie di uomini e di vini’ di e con Pino Petruzzelli nell’ambito della rassegna del 27° Premio Vermentino. Chiesa San Giovanni Battista in Piazza Massone, ingresso libero, consigliata la prenotazione al numero 0183-4077217



PERINALDO



16.00. Consegna ufficiale da parte del Presidente Nazionale dei Borghi della Comunità Perinaldese della Bandiera ‘Uno dei Borghi più belli d'Italia’. Ritrovo presso il Belvedere di Tourves

PIETRABRUNA

9.00. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, trekking urbano da Pietrabruna nell’Anello San Salvatore. Ritrovo in piazza (più info)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



18.30. Tombés du Ciel - Compagnie BAL. Jardin de l'Olivaie (info)

MONACO

21.30. Per i ’50 anni del Fort Antoine, spettacolo ‘Maîtres anciens’, tratto da Thomas Bernhard, di e con Nicolas Bouchaud, in collaborazione artistica con Véronique Timsit. Fort Antoine (più info)



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-13.30. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Imperia

17.00-22.00. Apertura del Museo Navale in via Scarincio, info 0183 651363 (tutti i sabati di luglio ed agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



SABATO 29 AGOSTO

SANREMO



9.15. Escursione mattutina da San Romolo al Monte Caggio tra boschi e panorami, storia ed ambiente (7 euro). Ritrovo alla pensilina dell'autobus di San Romolo, info 338 1375423 (Marco Macchi)



10.00. IV Edizione Volée CUP Giuseppe Fassola Tennis Club Solaro: torneo Tennistico Giovanile con Borsa di Studio a partecipazione straniera. Tennis Club Solaro, fino al 30 agosto (più info)

11.30-18.30. Seminario teatrale di Alberto Giusta sull'Arte del monologo. Ex Oratorio di Santa Brigida in Via Capitolo, anche domani (posti limitati, per iscrizione e costi 333 282 0196)



16.00. Arrivo della ‘Transalp Experience 2020 Limone – Sanremo’. Pista Ciclabile (più info)

17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442



19.00. Inaugurazione mostra ‘[sog-get-ti-va]’, personale di fotografia di Attilio Carnevale. Libreria Mondadori, in via Roma 91, fino al 20 settembre, ingresso libero (lun-sab 9.30/13.00-15.00/19.30, dom. 9.30/13.00-16.00/19.30)

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

19.00. Per celebrare i dieci anni del Sanremo Rugby, incontro tra Valorugby Emilia e il Monaco Rugby. Campo di Pian di Poma (più info)

21.00. Spettacolo di Magia ‘The Mad Man’. Villa Nobel, ingresso gratuito, prenotazioni QUI

21.30. (RINVIATO) Talk Show ‘Festivalmare’. Villa Ormond, ingresso libero, prenotazioni QUI

IMPERIA



21.30. Concerto Jazz con il Magis Quartet. A cura dell’Associazione Pànta Musicà. Piazza della Croce a Borgo Parasio

VENTIMIGLIA



9.00. (ANNULLATO) ‘Ligustico’: Arte, Cultura, Sport nel Vallone di Latte a cura dell’Associazione ‘Lasciadire’. Info 320 2759129 (il programma a questo link)



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

18.30-23.30. ‘2020miglia Summer Sports’: serata di sport, fitness e ballo al Belvedere Resentello e sul lungomare Oberdan (più info)



18.30. Presentazione del libro di Alessandro Ferraro ‘Genova di carta’. biblioteca Aprosiana. Piazza Ettore e Marco Bassi 1

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

10.00-21.00. Bordighera Book Festival 2020: stands di Case editrici + Incontri letterari + Laboratori per bambini. Direzione culturale a cura di Donatella Tralci. Corso Italia, fino al 30 agosto, il programma QUI, la brochure QUI.

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero



19.00. Dibattito sul libro ‘Bordighera Giardino d’Europa. Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raul Zaccari (1945-1977)’ di Salvatore Vento. Introduce la conversazione il prof. Roberto Ronco, docente Università di Torino. Milleluci Caffè di Corso Italia

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

18.00. Street food a cura dell’Associazione Fiori Eventi Aldo Fiori. Piazza Nassiria, fino al 30 agosto

TAGGIA ARMA

21.10. ‘3 Cuori e uno schermo’: proiezione film ‘Tutta colpa di Freud’. Piazza Santissima Trinità, ingresso libero

RIVA LIGURE

19.00. ‘Streetfood Festival’: tre giorni di ‘cibo da strada’ con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. Evento a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Piazza Ughetto, fino al 30 agosto



21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

ENTROTERRA

APRICALE



17.00 & 21.00. Pietro Ratto presenta libri ‘L’industria della vaccinazione – Storia e controstoria (h 17) & ‘Programma distruzione – Scritti sulla scuola e sull’educazione’ (h 21). Castello di Apricale, ingresso libero



BADALUCCO

17.30. Premiazione del concorso ‘Visioni di Natura’ a cura dell’associazione UpArte. Badalucco Art Gallery



21.00. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Il Marchese del Grillo’ di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Giardin du Prevostu

BAJARDO

18.00. ‘Affabulando in Castel Bajardo’: conferenza del filologo Fabio Barricalla su ‘Giovanni Boine, il Peccato e il peccatore’ + letture da ‘Il Peccato’ a cura dell’attrice Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero. Chiesa terremotata di San Niccolò



CHIUSANICO



16.30. Escursione panoramica ad anello da Gazzelli a Chiusanico nella media Valle Impero accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Gazzelli, info 347 6006939



16.30. Premiazione del Concorso Fotografico Nazionale ‘A Lecca’. Offerte a favore dell'Associazione Gaslini Onlus che sostiene le attività e i progetti dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Piazza Brigata Liguria in frazione Torria

DIANO CASTELLO



8.30-21.15. ‘Premio Vermentino 2020’: concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (il programma a questo link)



21.15. ‘Raccontiamoci delle frottole’: concerto a cura della ‘Zero Emission Baroque Orchestra’ nell’ambito della rassegna del 27° Premio Vermentino di Diano Castello. Chiesa Parrocchiale. ingresso libero ma consigliata la prenotazione al numero 0183-4077217



DOLCEACQUA



11.00-17.00. ‘Cin cin al Castello’: brindisi all’estate a cura dell’Enoteca regionale della Liguria con Vini Liguri dop. Castello Doria (ingresso al castello 6 euro, degustazione a calice 3 euro), prenotazione consigliata 337 1004228

LUCINASCO



21.00. Per i ‘Concerti sul lago’, concerto del trio ‘MeSyTi Ensemble’ formato da Melissa Briosso (soprano), Olesya Rusina (violino), Tiziana Zunino (pianoforte). Presenta il tenore Andrea Elena. Parrocchiale del SS Stefano e Antonio, ingresso libero

TERZORIO



10.00 & 17.00. Festa patronale di San Giovanni Battista: Santa Messa (h 10) + Vespri e Benedizione solenne (h 17). Parrocchia



18.30. ‘Spiritum - il Respiro della Terra’ (evento di Arte Contemporanea): Installazione opere ‘gli artisti per il museo diffuso di Terzorio’ (ingresso libero) + Workshop ‘argille naturali’ con Danilo Rigon (ingresso con prenotazione). Centro storico



19.00 & 21.00. Festa patronale di San Giovanni Battista: Apericena e serata musicale con il ‘Duo Blue Sirio' (h 19) + Premiazione 151 concorso ‘Balcone Fiorito’ (h 21). Piazza San Giovanni Battista



TRIORA

15.00. Avvicinamento alla falconeria: Cenni storici,specie di rapaci. Evento a cura dell.Ass. Terra di Confine

17.30. Cammino esperienziale all' albero dal grande occhio con Jack the Green

VALLEBONA

9.30. ‘FotografiAMO Vallebona - Dalla pellicola allo smartphone’: ‘esperienza fotografica analogica di 3 giorni alla portata di tutti organizzata da Saverio Chiappalone. Ritrovo da ‘u fögu’ in piazza Marconi, anche domani, info 347 6094033

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 13.00.17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

DOMENICA 30 AGOSTO

SANREMO

10.00. Ultimo giorno della IV Edizione Volée CUP Giuseppe Fassola Tennis Club Solaro: torneo Tennistico Giovanile con Borsa di Studio a partecipazione straniera. Tennis Club Solaro (più info)

10.00-17.00. Seminario teatrale di Alberto Giusta sull'Arte del monologo. Ex Oratorio di Santa Brigida in Via Capitolo (posti limitati, per iscrizione e costi 333 282 0196)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.30. #Sanremofamusica: intrattenimento musicale a cura di ‘Geno and the Rocking Dudes’. Via Gioberti



IMPERIA



11.00 & 18.00. Festa Patronale: Celebrazione Santa Messa (h 11) + Santa Messa solenne con la presenza delle Confraternite della città (h 18) + benedizione della piastrella artistica di Albissola raffigurante San Leonardo presso la famiglia di Cecchinel Sergio, Via Palmoriere 5 in frazione Caramagna

VENTIMIGLIA



9.00-21.30. (ANNULLATO) ‘Ligustico’: Arte, Cultura, Sport nel Vallone di Latte a cura dell’Associazione ‘Lasciadire’. Info 320 2759129 (il programma a questo link)

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

BORDIGHERA



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

10.00-18.45. Bordighera Book Festival 2020 (ultimo giorno): stands di Case editrici + Incontri letterari + Laboratori per bambini. Direzione culturale a cura di Donatella Tralci. Corso Italia, il programma QUI, la brochure QUI.

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

OSPEDALETTI

18.00. Street food a cura dell’Associazione Fiori Eventi Aldo Fiori (ultimo giorno). Piazza Nassiria

TAGGIA ARMA

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



12.00 & 19.00. ‘Streetfood Festival’: tre giorni di ‘cibo da strada’ con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. Evento a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Piazza Ughetto

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto



21.30. Serata dedicata alle bellezze del mare osservabili nel Comune di Riva Ligure con proiezioni di fotografie e video commentate dalla biologa marina Monica Previati e dai fotografi-video operatori Susanna Manuele e Fabio Rossetto. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, escursione San Lorenzo – Costarainera – Cipressa. Ritrovo davanti Conad via Vignasse (più info)

DIANO MARINA

9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

ENTROTERRA

APRICALE

18.00. ‘7inarte’, Finissage della collettiva d'arte contemporanea del gruppo NOIinarte. Espongono gli artisti: Corrado Puma, Carlo Introvigne, Carol Invernici, Barbara Bosio, Marco Forte, Roberta Botturi, Laura Maineri. Castello della Lucertola

DOLCACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico in Piazza Mauro e piazza Garibaldi

16.30. Visita ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il Castello Doria. Al termine della passeggiata degustazione del rinomato Rossese e dei prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (visita guidata e degustazione 10 euro). Ritrovo davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 337 1004228 (ogni ultima domenica del mese)



PIGNA



8.30. Escursione sul confine tra Italia e Francia da Colle Melosa a Cima Marta accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo a Colle Melosa, info 347 6006939



PORNASSIO



9.00. Escursione da San bernardo al Monte Armetta accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Col di Nava o alle 8.15 in piazza Dante ad Imperia Oneglia, info 338 1375423



TERZORIO



10.00. Santa Messa in occasione della Festa patronale di San Giovanni Battista



19.00. Festa patronale di San Giovanni Battista: Apericena e serata musicale con 'Pan e Rumata’ + Servizio bar in Piazza San Giovanni (parte del ricavato devoluto in beneficenza)

TRIORA

10.30. Visita guidata nel centro storico a cura di Raffaella Asdente. Partenza all'entrata del borgo

17.30. Cammino esperienziale all'albero dal grande occhio con Jack the Green

18.30. ‘Ca' di spiriti’ (aperiteatro): viaggio alla scoperta di Triora nel periodo della caccia alle streghe

FRANCIA

MONACO

17.00. Per il 15° Festival Internazionale di Organo, concerto ‘In Memoriam’ con Rolande Falcinelli, Pascale Mélis, Yves Castagnet, Philippe Brandéis, organo ed Elise Battais, flauto. Alle 16 incontro con gli artisti. Cattedrale di Monaco (info)



Musei e Biblioteche

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

- 21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



