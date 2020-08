Vela: Campionato Europeo 5.5 a Sanremo, al comando gli svizzeri di Sui 229 Momo

Si è concluso il secondo giorno di regate del Campionato Europeo 5.5, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con uno splendido vento da est, tra i 9 e i 13 nodi, e due prove avvincenti. Nella prima prova tre barche, partendo in anticipo, hanno dovuto ripetere la partenza: tra queste, il secondo ed il terzo in classifica, POL 17 Aspire e Sui 214 Caracole; l’Olimpionico Polacco Mateusz Kusznierewicz si è reso protagonista di una grande rimonta piazzandosi al settimo posto.Nella seconda prova squalifica per lo svizzero Sui 211 Forza del Destino, partito in anticipo. Al termine della regata si è svolto il consueto “party dopo regata”, offerto dall’Associazione di Classe Svizzera. Dopo quattro prove la classifica generale vede al comando la barca svizzera Sui 229 Momo, seguita da Bah 23 Ali Baba e Pol 17 Aspire.