Al Castellaro Golf Club ritorna il Footgolf: in buca usando i piedi

Se tirare calci al pallone vi è sempre piaciuto, ma i giochi di squadra non fanno per voi, provate a giocare a footgolf, uno sport che unisce l’esclusività del golf alla popolarità del calcio. Dimenticate la divisa e le scarpe con i tacchetti, qui si gioca con bermuda alle ginocchia, calzettoni lunghi, polo e cappellino opzionale, tipico dress code da golf, ma non preoccupatevi di cercarvi un caddie che vi porti le mazze: la palla la lanciate con i piedi.

"L’obiettivo - spiegano dal Castellaro Golf Club - è mandare in buca un pallone da calcio numero cinque con il minor numero di colpi possibili. Si gioca su 9 o 18 buche: così come nel golf ogni giocatore è arbitro di se stesso ed sono, quindi, richiesti fairplay, onestà e rispetto dell’avversario.

Grazie a ‘Tempra Footgolf’, il prestigioso Golf Club di Castellaro è nuovamente parte integrante di questo prestigioso progetto sportivo; potrete venire a giocare tutti i giovedì a partire dalle ore 17.00 previa prenotazione.

Inoltre, per tutti coloro che per causa lavoro o esigenze diverse, non riuscissero a recarsi nei giorni prestabiliti, ci sarà la possibilità di iscriversi e giocare ai tornei organizzati nei weekend, mettendosi alla prova dunque coi giocatori più forti dello stivale (e non solo).

Dunque, per chi volesse provare questo nuovo gioco è possibile partecipare al primo giorno di prova che sarà il prossimo Giovedì 3 settembre al Castellaro Golf Resort di Castellaro, a partire dalle ore 17.00".

Per info, costi e prenotazioni contattare i seguenti numeri di telefono:

3914819709 (Stefano)

3495265734 (Alessandro)