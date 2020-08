Elezioni Regionali: Enrico Ioculano (PD) "Costruiamo per le prossime generazioni il futuro del Ponente"

Quali sono i temi di interesse per la provincia di Imperia e che tipo di campagna elettorale sarà? Lo abbiamo chiesto a Enrico Ioculano, candidato per il PD a sostegno della candidatura a presidente di Ferruccio Sansa, alle elezioni regionali per la Liguria del 20-21 settembre.



"Vi spiego perché i Liguri dovrebbero cambiare amministrazione regionale. - dichiara Ioculano - Ho fatto e sto facendo l'amministratore locale, dal 2014 al 2019 sono stato sindaco della città di Ventimiglia, dal 2016 sono consigliere provinciale; ho conosciuto a fondo il nostro territorio e ho avuto occasione di occuparmi di temi che riguardavano la totalità dei nostri comuni. Quando amministri realizzi che da un comune o da una provincia, dal "locale" hai dei limiti oggettivi di restrizione delle competenze mentre in regione hai la possibilità di incidere sulle tematiche decisive per la nostra vita in modo concreto".

"Un esempio? La lotta alla ludopatia: ho emesso un'ordinanza, una delle più restrittive d'italia (copiata da molte altre città, e lo dico con l'orgoglio di chi diffonde una buona pratica i cui benefici ricadono sulla collettività), per tutelare la salute pubblica e proteggere i soggetti più fragili. - prosegue - La regione Liguria non ha supportato questa battaglia a favore della salute pubblica preferendo invece schierarsi dal lato delle grandi imprese del gioco. Insomma, andare in Regione significa cambiare storture, portare con sé la conoscenza e i bisogni del territorio e apportare alla nostra vita un miglioramento che in questi anni non abbiamo visto, significa portare avanti un'idea di sviluppo che la nostra Regione attende da troppo tempo".

"Durante questa campagna elettorale sto portando avanti un progetto, iniziato anni fa attraverso l'ascolto della popolazione, per parlare di contenuti, che non sempre vengono sviscerati a sufficienza: si chiama 7 sere 7 piazze 7 temi. - sottolinea il candidato del PD - Ogni settimana il giovedì, insieme a un folto gruppo di persone con cui condividiamo un'idea di cambiamento, sono in una piazza di una località diversa, per affrontare quei temi che ritengo siano prioritari, ma non esclusivi, per dare un futuro al nostro Ponente. Si tratta di Sanità, Lavoro, Scuola e Sociale, Agricoltura, Infrastrutture e trasporti, Ambiente, Turismo sostenibile".



"Abbiamo già parlato di Lavoro a Ventimiglia, dove grazie al porto, che rischiava di restare un'opera incompiuta e grazie al lavoro della mia passata amministrazione è ripartita trasformandosi in un volano per lo sviluppo, in questi giorni si registrano le prime assunzioni. Abbiamo continuato a parlare di transfrontalierato e di una necessità da non ignorare: quella della formazione. - ricorda l'esponente del centrosinistra - Siamo stati a Camporosso per parlare di Sociale e Scuola, abbiamo parlato della necessità di destinare delle risorse alle persone più fragili, insieme alla massima associazione sul territorio, la Spes: nel caso del "Dopo di noi", infatti, la Regione non può limitarsi a girare semplicemente fondi statali, occorre prevedere dei progetti di supporto! E non possiamo neppure girarci dall'altro lato quando si parla di anziani: basta vederli come un"problema" e pensare di risolvere con le case di riposo. Gli anziani sono una risorsa e vanno sviluppati sistemi integrati di aiuto, di "coabitazione", più umani e accessibili".