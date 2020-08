Pigna: giovedì 3 settembre omaggio a Libereso Guglielmi alle Caprette del Parco

Giovedì prossimo proseguono le iniziative delle "Caprette del Parco", locale che è stato recentemente riaperto, con la presentazione del libro “Diario di un giardiniere anarchico”, curato dal giornalista Claudio Porchia e pubblicato dalla casa editrice Pentagora diretta da Massimo Angelini. Si comincia alle 17.30 con la presentazione del libro che racconta la vita straordinaria, quella del ‘giardiniere di Calvino’.



"Un racconto in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnato dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti. - sottolineano gli organizzatori - Al termine la chef Elisa cena propone una cena ispirata al libro di Libereso 'Ricette per ogni stagione' con il seguente menù vegetariano: selezione di formaggi caprini con gelatina di vino, barchette giuncata ed erbette, fugasun (torta di riso e bietole), muffin ai peperoni, Farro fresco, "novelli" al paté di olive, cipolle ripiene, sformato di zucchine, condiglione, banane di Camporosso, panna cotta. Il costo è di 30 euro bevande escluse. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 335 59 33 44 0".



"Libereso Guglielmi (Bordighera, Im, 1925 - Sanremo, Im, 2016) Giardiniere, floricoltore, disegnatore; ha lavorato nella Stazione sperimentale di Foricoltura di Sanremo diretta da Mario Calvino, del quale curò i giardini e divenne amico di suo figlio Italo; capo giardiniere del giardino botanico Myddletown House e ricercatore presso l’Università di Londra. Viaggiatore e instancabile naturalista, ha scritto su riviste di botanica e giardinaggio. Nell’ultima fase della sua vita si è dedicato alla didattica e alla divulgazione" - ricordano.



"Claudio Porchia, giornalista, saggista, promotore di eventi culturali, cura le rubriche culturali e gastronomiche dei quotidiani del gruppo Morenews. È presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza".



"Bibliografia completa di Libereso a cura di Ippolito Pizzetti:“Libereso, Il giardiniere di Calvino”, con prefazione di Nico Orengo, Muzzio Editore, 1993; a cura di Claudio Porchia:

- “Oltre il giardino: le ricette di Libereso” ed.Socialmente Bologna, 2008;

- “Mangiare il giardino: la lezione di Libereso” ed. Socialmente Bologna, 2009;

- “Cucinare il giardino: le ricette di Libereso” ed. ZEM Vallecrosia, 2012;

- “Ricette per ogni stagione” di Libereso ed. ZEM Vallecrosia, 2014

- “L’erbario di Libereso” ed. Pentagora, 2018;

- “Il Diario di Libereso” ed. Pentagora, 2019" - concludono.