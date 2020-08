Intervento all'alba dei vigili del fuoco in via Cascione a Imperia. Un anziano ha richiesto i soccorsi poiché ha avuto un malore ed è caduto in casa.

Fortunatamente l'uomo è rimasto cosciente ed è riuscito a contattare i vigili del fuoco che sono giunti sul posto tempestivamente insieme ai volontari della Croce Bianca imperiese. Nonostante la caduta l'anziano non ha riportato gravi ferite.