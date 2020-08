Grande inizio per Il 5.5 European Championship allo Yacht Club Sanremo

Una splendida giornata ha accolto la flotta dei regatanti, due le prove svolte con vento da sud ovest tra i 7 e i 10 nodi, condizione ideale per questo tipo di barche. In testa alla classifica la barca svizzera "Momo", attualmente in testa con 4 punti, due di vantaggio sul pluricampione olimpico, il polacco Mateusz Kusznierewicz con la barca "Aspire", seguito a un punto dallo svizzero "Caracole". A seguire le due barche provenienti dalle Bahamas tutte divise da un solo punto.





Lotta quindi serratissima ed oggi si ritorna in mare per la seconda giornata di regate. "L’ organizzazione, in tempi di COVID, è ovviamente più difficile ed i momenti conviviali piuttosto ridotti ma ben organizzati dal Circolo, che gode dell’appoggio del Comune di Sanremo che con il Royal Hotel, la Gioielleria Abate e il Gruppo Cozzi Parodi formano un gruppo di supporto di grande valore. - sottolineano dallo Yacht Club Sanremo - Queste splendide barche sono veramente affascinanti ed estremamente tecniche: solo velisti di grande classe sanno valorizzare al massimo le loro prestazioni".



"Sono trascorsi ben 13 anni dall’ultima partecipazione a Sanremo della classe 5.5 international Class Metre, con il Campionato Mondiale. L’attuale Campionato Europeo rappresenta una preziosa occasione di incontro e collaborazione tra il Circolo e la Classe" - ricordano dal club matuziano.