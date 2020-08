Dopo 9 anni il rally ritorna a Imperia: tutto pronto per il Ronde Valli Imperiesi

A Imperia ritorna il rally dopo un'assenza di ben 9 anni. Il 21 e 22 novembre la città di Imperia e tutto l'entroterra sarà coinvolto nel rumoroso mondo dei motori, rispettando tutte le normative covid 19. Ritorna per la sua decima edizione la Ronde Valli Imperiesi.



“Siamo pronti - dichiara il presidente della scuderia Imperia Corse e organizzatore, Marco Armelio - sicuramente qualche mese fa avevamo paura di non poterlo organizzare per la pandemia in atto. Ora osservando le gare rally che si stanno disputando in Italia, possiamo dire che la Ronde Valli imperiesi ritorna ad Imperia con certezza. Sarà una festa che coinvolgerà la città ma anche i paesi dell'entroterra in particolar modo i comuni di Aurigo, luogo di partenza dell'unica prova speciale e il comune di Caravonica. Sicuramente faccio già un appello a tutto il pubblico di rispettare le normative Covid e quindi evitare assembramenti ma posso assicurare che sarà una giornata di sport all'insegna dell'allegria. A breve verrà pubblicato il sito con tutte le informazioni. Ci aspettiamo un discreto numero di piloti al via che ci faranno divertire. La voglia di ritornare a correre c'è da parte dei piloti e la voglia nostra è quella di assicurare un ottimo evento. Ringrazio già ora chi si sta adoperando insieme a me per la buona riuscita, ringrazio i Comuni per la disponibilità che ci hanno fornito, ringrazio l'Aci Ponente Ligure e il suo personale per l'aiuto e soprattutto ringrazio tutti quelli che mi stanno aiutando materialmente ma anche chi mi supporta moralmente in questo momento”.

La gara si svolgerà in un unica giornata domenica 22 novemnbre. Vedrà la partenza da Imperia e la ripetizione per quattro volte della prova Aurigo - Caravonica. Premiazione a Oneglia alle 18 circa.