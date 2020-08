Basket. Prosegue l'avventura di coach Andrea Lupi alla guida del Bco Ospedaletti

Per il nono anno consecutivo l'allenatore per la prima squadra del Bco Ospedaletti sarà Andrea Lupi, coach storico del club orange e sarà affiancato per il terzo anno consecutivo da Ezio Archimede.

La coppia, entrambi di 55 anni, faranno parte per la prima volta anche in seno al consiglio direttivo, il primo come responsabile dell'area tecnica ed il secondo oltre che vice area tecnica anche della parte informatica ed amministrativa.



“Dopo un'estate ricca di voci e smentite di un mio addio al Bco - dichiara coach Lupi - rieccomi in pista per la nona stagione consecutiva in questo club che ormai è una parte di me, sono orgoglioso anche di fare parte del consiglio per poter dare una mano al residente Morabito in maniera costruttiva nella vita del club”.