In Liguria 41 nuovi casi di Coronavirus, i positivi della provincia di Imperia sono 73

I dati forniti da Regione Liguria in serata attestano un aumento di 41 casi in regione. In provincia di Imperia i positivi sono 73, mentre all’ospedale di Sanremo sono solo due i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 228.099 (+2.343)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.724 (+41)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.395 (+6)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.329 (+35)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.411 (+22)

Casi per provincia di residenza

Imperia 73

Savona 211

Genova 821

La Spezia 106

Residenti fuori regione / estero 70

Altro / in fase di verifica 130

TOTALE 1.411

Ospedalizzati: 23 (-1)

Asl1 2 (-1)

Asl2 7 (-2)

Policlinico San Martino 2 (-1)

Gaslini 2 (0)

Asl4 globale 2 (+1)

Sestri Levante 2 (+1)

Asl5 8 (+2)

Isolamento domiciliare: 417 (+28)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.742 (+19)

Deceduti: 1.571 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 60

Asl2 288

Asl3 462

Asl4 157

Asl5 390

TOTALE 1.357