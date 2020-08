Elezioni regionali: il candidato Luigi Sappa incontra i sindaci di Sanremo, Taggia e Riva Ligure

Sono stati trattati temi importanti negli incontri di questa mattina tra il candidato alle Regionali, Luigi Sappa, e i sindaci di tre importanti città del ponente, Sanremo, Taggia e Riva Ligure. Temi, ovviamente, affrontati a livello generale ma che andranno a comporre la base per gli interventi di Sappa in Regione.

“Un obiettivo condiviso - ha dichiarato Sappa - è quello di dare il giusto peso che il nostro Ponente Ligure deve avere in Regione. Dobbiamo fare sistema con tutte le nostre città importanti per portare a casa le grandi sfide, a partire dalle infrastrutture, e parlo di autostrada e ferrovia senza le quali non possiamo sviluppare a pieno la nostra grande economia turistica che può primeggiare a livello nazionale. Il primo incontro con il sindaco Biancheri - ha aggiunto Sappa - ha avuto anche il significato di riconoscere Sanremo leader trainante del nostro turismo. Ma con le nostre tante bandiere blu, le spiagge e la pista ciclabile che deve proseguire oltre Imperia e Diano abbiamo la grande chance di creare un macro territorio turistico che potrei definire “dipinto” di blu e di verde”.

Di questi temi Sappa ha parlato anche con il sindaco di Taggia, Mario Conio e di Riva Ligure, Giorgio Giuffra. Senza dimenticare altre peculiarità della nostra zona che meritano maggiore attenzione in Regione. “A tale proposito - aggiunge Sappa - parliamo in particolare di floricoltura e di olivicoltura, con la nostra Cultivar Taggiasca che è un gioiello invidiato da tutti. Questi incontri con i sindaci sono stati tutti cordiali e interessanti - ha concluso il candidato alle Regionali - ringrazio Biancheri, Conio e Giuffra per il loro atteggiamento costruttivo e continuerò il mio tour con gli altri sindaci per fare sintesi e avere un quadro preciso da portare a Genova, con un unico scopo: risolvere i problemi e rilanciare il mio ponente”.