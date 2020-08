Badalucco punta su un futuro turistico con un nuovo logo, un filmato e un infopoint (foto e video)

Badalucco ha presentato la sua strategia di promozione turistica per il futuro: un logo, un filmato e uno IAT. Ad accomunare questi tre elementi ci penserà lo slogan che il sindaco Matteo Orengo ha sponsorizzato fin dal suo insediamento: "Badalucco il paese del buon vivere". Questo è anche il messaggio che ritroviamo all'interno del logo, 'abbracciato' dal torrente Argentina a richiamare l'esatta morfologia del borgo visto dall'alto.

Il logo è stato realizzato da Claudia Roggero dello studio Crea Officina di Bordighera, su input del primo cittadino e delle consigliere comunali, Giuseppina Laigueglia e Donatella Boeri che hanno curato il progetto di marketing territoriale presentato quest'oggi nel municipio.

Spicca sul logo il contrasto dei colori, una scelta non casuale: il grigio per simboleggia l'ardesia e la pietra che caratterizza gli edifici badalucchesi, mentre il verde rappresenta l'acqua del fiume e la vegetazione. La scelta di stilizzare il passaggio delle acque dell'Argentina nel simbolo appare la più naturale, in quanto questa comunità è da sempre legata al 'suo' torrente dove dalle sponde si è sviluppata la storia e la vita del paese.

Il logo sarà utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali del comune, rappresenterà l'immagine stessa del borgo agli occhi delle altre istituzioni e dei turisti. L'intenzione è quella di creare un vero e proprio brand che promuova il nome di Badalucco nel mondo.

A sostengo di questa progettualità c'è anche un video promozionale che andrà a sostituire quello realizzato alcuni anni fa. Nelle nuove riprese si può osservare la comunità di Badalucco e i turisti alla scoperta del borgo, tra enogastronomia, tradizioni e attività all'aria aperta.

La comunicazione per i turisti sarà fatta attraverso il nuovo infopoint del paese, aperto nella piazza Duomo, il luogo più volte 'sponsorizzato' in giro per il mondo dall'architetto Stefano Boeri, cittadino onorario che ha radici proprio a Badalucco. Il nuovo punto di informazione turistica sotto i portici offrirà informazioni sulle attività da fare e sui prodotti tipici che caratterizzano il borgo.

In futuro l'amministrazione Orengo punta a sviluppare ulteriormente il concetto di promozione del paese. I prossimi passi prevedono l'uso del logo per dare vita a una catena di merchandising green dedicata a Badalucco e alla realizzazione di alcune mappe da posizionare nei parcheggi e in paese per permettere ai visitatori di potersi orientare agevolmente tra i carruggi.